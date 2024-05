Álvaro Uribe le habla de frente a Iván Cepeda: “Hizo de mi descalificación un soporte muy importante de su promoción política”

A través de un escrito y un video en redes sociales, Uribe manifestó: “Mi comportamiento no tuvo intención diferente a la defensa de mi honra”, y aseguró que esos temas “requieren un examen más amplio”.

“Excesos que siguen, basta escuchar a su abogado. No obstante que está en su derecho, el senador Cepeda hizo de mi descalificación un soporte muy importante de su promoción política”, sostuvo el expresidente.

“El senador Cepeda, en el debate del Senado, año 2014, ayudado por Santos, me señaló de haber estado en la junta de una empresa de Luis Carlos Molina, a quien acusaron de mover recursos para el asesinato de don Guillermo Cano”, resaltó el expresidente.

“En una carta me ofrecían estar en la junta con otras personas de reconocida buena reputación, como también eran los firmantes de la carta, uno de ellos compañero mío del colegio. En la segunda carta decliné el nombramiento. En la tercera carta me agradecieron”, explicó.

“En efecto, en una llamada mía, de todas las interceptadas ilegalmente, me informan sobre un video de la señora alias Diana, pregunto si menciona al senador Cepeda, me responden que no, y digo, sin dudarlo, como en todos los casos, manden el video a la Corte”, narró.