“Sigue en impunidad”: el crudo mensaje de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos por el escándalo de Odebrecht

Siguen los constantes señalamientos por parte de Álvaro Uribe Vélez en contra de las irregularidades en la campaña de Juan Manuel Santos, quien fue elegido presidente de la República en dos ocasiones, antes de que se conociera el presunto nexo entre su equipo y la constructora brasileña Odebrecht, la cual respaldó las aspiraciones de varios políticos latinoamericanos con dineros ilícitos.

Fue todo un escándalo nacional, que también afectó la campaña del candidato del Centro Democrático, Iván Zuluaga , de quien se investiga hasta hoy el grado de relación que guardó con la polémica compañía.

Odebrecht, la firma brasileña que metió en problemas a más de un político colombiano. - Foto: Alf Ribeiro

Ante la situación, el expresidente y líder del partido al que Zuluaga representaba dijo que “tengo dos dolores: uno personal por Óscar Iván Zuluaga y David, a quienes admiro y les tengo todo el afecto; Y otro dolor, pero de Patria por las impunidades, una de ellas Santos y Odebrecht”.

Cabe mencionar que ambos, tanto Santos, como Zuluaga, contaron con todo el apoyo público de Uribe para sus candidaturas, siendo considerados prácticamente como su legado o sucesores autorizados, por lo que su nombre se habría visto enlodado también después del escándalo con la empresa de construcción.

En ese sentido, ya van varios días en que el exmandatario no solo critica lo sucedido, sino que trina en sus redes sociales con vehemencia en contra de la actualidad de las pesquisas, así como de las pocas acciones que se han tomado.

De hecho, el exgobernante paisa ya había criticado que su sucesor en la Casa de Nariño siga sin responder por esos hechos. “Que no vengan a ocultar la realidad, ese fue un secreto a voces. Recorrieron el país después de que perdieron la primera vuelta, regando dinero originado en Odebrecht; inundaron la Costa Atlántica para aceitar la maquinaria electoral con ese dinero y eso sigue en la impunidad. Por favor, lo digo yo que he enfrentado todo”, cuestionó Uribe sobre Santos en un evento en Huila el pasado 20 de mayo. “Juan Manuel Santos se eligió con la plata de Odebrecht”, añadió.

Pero los dardos no pararon ahí, pues en la madrugada de este 18 de junio de 2023 volvió a tener algo para decir. Los dineros de Odebrecht tuvieron unas personas que los canalizaron; pero ¿Con quién se originaron, quién los repartió y a quiénes llegaron? Y Santos, el gran beneficiario y originador sigue en impunidad”, comentó.

Juan Manuel Santos estaba siendo investigado, pero su investigación se archivó. - Foto: guillermo torres-semana

Sobre lo sucedido con Santos, Roberto Prieto, exgerente de la campaña del exmandatario bogotano, fue condenado por hechos relacionados con Odebrecht, estuvo en la cárcel y hoy está con detención domiciliaria, sin embargo, jamás respondió por lo que pasó en esa contienda, pese al arsenal probatorio en su contra.

La mayoría de las pruebas son interceptaciones que nunca fueron investigadas y en las que hay indicios de cómo se habría movido la plata de Odebrecht para que Santos pudiera ser reelegido. En los últimos días la Procuraduría anunció que Prieto quedó inhabilitado durante 12 años y una multa de 50 millones de pesos por esos hechos.

Sin embargo, una investigación que se adelantaba en contra del expresidente Santos fue archivada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes , lo mismo sucedió en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Eso a pesar de que hay pruebas de que el exmandatario conocía los hechos. Por ejemplo, en una interceptación de una conversación entre Prieto y Claudia Castro, en ese momento asistente de la primera dama, ella le dijo: “Usted es el único güev...”. Él le replicó: “¿Quiere que le cuente un secreto? Yo sí voy a salvar al presidente (...). Hay que salvar al presidente”.

Prieto, quien quería poner contra la pared al comité financiero de la campaña Santos, terminó reconociendo en una entrevista en Blu Radio en 2010 que Odebrecht financió afiches del candidato por 400.000 dólares. En un audio, en el que se escucha a Santos y a Prieto, el entonces presidente, al conversar sobre dichos afiches, solo exclamó: “¡Miércoles!”. Y preguntó: “¿Eso se reportó en las cuentas?”. Prieto fue categórico y le dijo: “No”.

A eso se le suma otra conversación entre Enrique Riveira, exsecretario privado de Santos, en una conversación que tuvo con Prieto en la que evidenció su preocupación en la Casa de Nariño tras un anuncio del exgerente en el sentido de que iba a hablar al día siguiente en radio.

Captura de Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Santos. - Foto: León Darío Peláez

Prieto se exaltó. “Voy a hablar y voy a defender a su presidente, y me puede llamar el hijuep... presidente, pero no me mamo más esto (...). ¿Y sabe qué voy a hacer? Lo que no ha hecho este hijuep... Gobierno, defender al presidente”.

Prieto afirmó que haría lo que le diera la gana y que se defendería, pero que seguiría defendiendo a Santos. “Porque me tienen tratado como un bandido. Ustedes tienen que tener huevos y calzones, están en la Presidencia escondidos y yo estoy en la hijuep... calle (...). Me voy a restear por ese hijuep..., porque yo tengo huevos y personalidad (...). Y con eso me enterraré, a mí me importa un cul..., ya no tengo nada que perder, voy a defender la institucionalidad presidencial que se llama Juan Manuel Santos, a su presidente lo dejaron solo, y se lo dije a él el domingo, porque hay una mano de cobardes”, cuestionó Prieto.