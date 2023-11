Sin aún condenar el atentado terrorista de Hamás, Petro alista demandas internacionales contra Israel por ola de violencia en Gaza

No paran las opiniones del presidente de la República Gustavo Petro por el estallido de guerra en Medio Oriente, en esta ocasión habló de medidas que adoptará Colombia contra Israel, por la ola de violencia que se registra en Gaza.

Netanyahu dice que Israel no busca gobernar ni ocupar Gaza en medio de la guerra que enfrenta con Hamás

No se les puede calificar más que de miserables y genocidas a los que hacen esto. Los equipos juridicos de mi gobierno, alistan demandas ante todas las cortes internacionales. https://t.co/n9g7eF8TlR

Sin embargo, el jefe de Estado no ha pedido ningún tipo de sanción internacional en contra de Hamás, por el atentado terrorista que perpetró en Israel a comienzos de octubre, generando muerte y destrucción.

“Israel tendrá, por una duración indeterminada, la responsabilidad global de la seguridad”, dijo en una entrevista a la cadena televisiva estadounidense ABC. “Hemos visto lo que ha pasado cuando no la tenemos. Desde que no tenemos responsabilidad en materia de seguridad, asistimos a la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar”, agregó.