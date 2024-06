“No parece que estamos en un proceso de paz con cese al fuego, sino que volvimos a tiempos de guerra”: gobernadora de Meta

“Nos reunimos un rato los alcaldes, el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central y al final concluíamos algo: esto no puede seguir siendo los de allá y los de acá. Esto no puede seguir siendo los que confrontan, aquí todos somos colombianos: ustedes los de botas, los policías, el Ejército, los campesinos, los comerciantes, todos”, comenzó señalando la gobernadora Cortés.

En su intervención en el marco de la instalación de la mesa de diálogo con el EMC, le dijo a la ciudadanía: “Hoy acá con ustedes no soy únicamente la gobernadora del Meta, soy la mamá de los siete niños que tenemos reclutados en lo que va de este año y de los que años atrás se llevaron y nunca volvieron”.

Rafaela Cortés se solidarizó con los comerciantes que han sido víctimas de extorsiones y con los campesinos que están siendo desplazados de sus tierras: “Soy, igualmente, uno de los 200 comerciantes que con valentía este año han denunciado la extorsión de la que son víctimas y muchos más que no han denunciado. Soy también aquel campesino al cual amenazan e instrumentalizan con el único objetivo de deforestar la selva para acaparar más tierra”, continuó señalando en sus declaraciones.

“Señores, ¿esta es la transformación de los territorios? Con toda la tristeza del mundo tengo que decir que así parece, no solo acá en el Meta, sino en todo el país. Hoy, más que nunca, nosotros los gobernadores nos sentimos profundamente preocupados por lo que pasa en nuestras ciudades y en el campo. No parece que estamos en un proceso de paz con un cese al fuego, parece más que volvimos a los tiempos de la guerra”, cuestionó la gobernadora del Meta.

Dice la gobernadora del Meta que “el camino de la paz es difícil, nadie ha dicho que no lo sea, pero el compromiso por alcanzarla tiene que verse, tiene que sentirse, tiene que demostrarse e, incluso, llegar a ser tan palpable que nos llene de ilusión”.

La administradora departamental también cuestionó que el Estado no está cuidando a los niños y que las familias crían a sus hijos en medio de la zozobra:

“Tenemos mucha preocupación e incertidumbre por lo que está pasando en los territorios. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo mantenemos la fe? Necesitamos hechos de paz ya. ¿En dónde está la verdadera voluntad? Necesitamos garantías, la población civil debe mantenerse al margen del conflicto, la gente no puede seguir viviendo intranquila en su propia pasa trabajando con la zozobra de que en cualquier momento pueden atentar contra sus vidas. Estamos cansados de sacar hijos adelante así: a los trancazos, a la suerte, rogándole a Dios que los proteja porque el Estado no pudo. No más, por favor”.