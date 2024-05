Gobernadora del Meta no recibirá internado Gentil Duarte que legalizará Petro: “Ni un peso para una construcción con dineros de extorsión”

“No estoy informada, me enteré por los medios. Tengo la misma posición del Gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz. “No voy a recibir un colegio construido por estos delincuentes. Además, edificado con dineros del narcotráfico, con plata de extorsión, de secuestros y demás actividades ilícitas que hace ese grupo”, anunció en SEMANA.

Y le anunció al país que ella como Gobernadora ha recibido información que apunta a que las disidencias de las Farc “quieren hacer hospitales, un centro geriátrico, una cantidad de cosas en un terreno que, desafortunadamente, por la diferencia limítrofe que hay en Caquetá, no hemos podido avanzar en inversiones allí”.

La mandataria agregó que el Gobierno no ha tenido la gentileza de llamar a la Gobernadora a preguntarle qué piensa de la legalización del predio. “No voy a hacer ninguna inversión, no voy a mandar profesores a ese sitio. Por más de que le quieran cambiar el nombre, no van a cambiar el origen de los recursos de la construcción”, anticipó.