Sin tarimas y de maneras austera, Federico Gutiérrez cerró su campaña en las calles para la Alcaldía de Medellín

“ Nuestro cierre de campaña no es nada diferente a lo que hemos hecho siempre en la campaña o cuando gobernamos en Medellín, que es en la calle, con la gente y mucha austeridad. Nuestra campaña fue austera y así será nuestra administración, gastando la suela de nuestros zapatos y no la plata de la gente ”, dijo el candidato.

“ El daño y el odio que ya generaron algunos no puede volver jamás a la ciudad. Vamos a respetar la diferencia y a dar una discusión desde la ética de lo público y desde el sentido común. Estamos a una semana de las elecciones y no vamos a parar, vamos a seguir trabajando ”, dijo Fico.

A pesar de que en diferentes encuestas Fico aparece en el primer lugar, indicó que no puede confiarse en esas mediciones y que continuará estos días dando a conocer sus propuestas y su programa de gobierno para lograr el mayor número de votos posibles. “ Le pedimos a la gente que nos acompañe y que salgan a votar el domingo, no solo por mí, sino por todo el equipo de Creemos a la Asamblea de Antioquia, a los concejos y JAL ”.

Finalmente confirmó que, si gana la Alcaldía de Medellín, no renunciará como lo están afirmando sus adversarios políticos. “Todo lo contrario. Tomé la decisión de ser candidato de nuevo y ser alcalde de Medellín porque para mí no hay mayor orgullo que poder trabajar por mi ciudad. Después de haber sacado más de 5 millones de votos en la primera vuelta presidencial, yo asumo esto con toda la seriedad del mundo por los retos que tenemos en la ciudad. No estoy pensando en renunciar y aspirar en 2026 a la presidencia. Mi compromiso con la ciudad y con el país es que seré alcalde de Medellín los próximos cuatro años”.