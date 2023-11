“Tenga un mínimo de decencia” y “métase conmigo”: José Félix Lafaurie le responde a Jota Pe Hernández y sale en defensa de María Fernanda Cabal

La respuesta de Lafaurie a Jota Pe

Ese video lo posteó en su cuenta de X (antes Twitter) acompañado de la sentencia de que es “deplorable el afán populista y fuera de tono del senador antiuribista Jota Pe Hernández que demuestra su desespero y ganas de protagonismo, sin argumentos y con gritos. El tema no es conmigo, senador. El tema es el secuestro, que rechazo, y la criminalidad del ELN que no para. No se equivoque, no soy cómplice. Soy la voz de los que no tienen voz en la mesa de diálogo”.