Un centenar de académicos, empresarios, congresistas, exfuncionarios, entre otros líderes, le hicieron fuerte reclamo a Petro por posición sobre Israel

“Como colombianos rechazamos de manera absoluta el ataque terrorista de Hamás contra el pueblo de Israel y por ende no nos sentimos representados por los pronunciamientos sobre el particular, realizados por el Gobierno de Colombia”, aseguraron.

Incluso, ante las críticas de diversos sectores, las tensiones entre Colombia e Israel se han incrementado. El presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva enviaron mensajes en los que dieron a entender que no les importa si se acaban las relaciones con ese país.

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo”, aseguró Petro.