“Un completo irresponsable”: Jota Pe Hernández se despacha contra Gustavo Petro, ¿por qué?

SEMANA: Usted ha sido objeto de duros ataques y críticas por parte del petrismo. ¿A qué se debe?

Jota Pe Hernández (J.H.): A ellos les sorprende no contar con todas las bancadas arrodilladas a lo que diga el presidente. Respecto a lo que dijo David ‘doble rasero’, que es así como yo llamo a David Racero, porque es un personaje que tiene doble rasero porque en el pasado criticaba lo que ahora le parece bien, el señor manifiesta varias imprecisiones y mentiras. Se muestra como un mentiroso redomado. Salió a decir que yo pertenezco a la bancada del Centro Democrático. No, yo pertenezco a la Alianza Verde, pero lo que pasa es que en el partido aún respetan los criterios y las posiciones de sus congresistas, como quizás no lo hacen en el Pacto Histórico, donde quieren arrodillar a los congresistas para que voten todo lo que al presidente se le antoje.

Manifiesta también que traicioné a Gustavo Petro porque me bajé de la campaña de Rodolfo Hernández para llegar a la contraria. Miente porque yo nunca llegué a la campaña de Gustavo Petro. Claro, Petro se moría de ganas de que lo apoyara. Ahí me mandó razón con su amigo Carlos Ramón González para que me reuniera con él en medio de la campaña, cuando estábamos a puertas de la segunda vuelta. No le acepté esa reunión a la que me invitó, quién sabe qué me iba a proponer.

Jota Pe Hernández. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Me escribió Francia Márquez a mi WhatsApp, quería que nos reuniéramos y no le acepté. Me escribió Bolívar y no le acepté. Nunca llegué a la campaña de Gustavo Petro y no me arrepiento. Vergüenza me daría ahorita haber votado por un Gobierno tan incoherente como este. Gracias a Dios, ni mi familia ni mi persona votamos por Petro. En primera y en segunda vuelta voté por Rodolfo Hernández.

SEMANA: ¿Qué opina sobre los ataques contra Katherine Miranda?

J.H.: Ella sí hizo parte de la campaña de Gustavo Petro e incluso fue jefe de debate. Ahorita que Katherine Miranda empieza a tomar unas posiciones de independencia, le empiezan a hacer lo que me hicieron a mi cuando recién entré en el Congreso. Cuando me opuse en la reforma tributaria a los impuestos para los alimentos y cuando empiezo a manifestar rechazo frente a las cosas que no me parecen bien. Me puse en esas y se vienen los ataques de las bodegas petristas, de esos a los que les gusta correr la línea ética. Eso que viví lo está viviendo Katherine, pero con más fuerza porque, como ella sí apoyó a Gustavo Petro, le dan más duro.

Katherine Miranda. - Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Qué tan cierto es que varios congresistas de la Alianza Verde quieren declararse independientes?

J.H.: El país debe saber que en la Alianza Verde hay una gran cantidad de representantes y senadores que quisieran declararse en independencia y no es un pecado. Yo creo que todo el Congreso de Colombia, tanto Senado como Cámara de Representantes, debería ser independiente.

SEMANA: Se aprobó el grueso de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Qué opina?

J.H.: Quiero que Colombia tenga claro que la reforma a la salud tiene cuatro debates porque muchos colombianos están asustados por diferentes artículos que se aprobaron y que a mí me preocupan también. Ya sienten que se tiraron el sistema de salud, pero no. Es primer debate y hay que esperar qué sucede en los próximos.

Claro, es muy sospechoso y muy raro que pase de esa manera tan unánime en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. Habría que ver en el camino qué ocurre, pero es sospechoso.

SEMANA: La principal herramienta de comunicación del presidente es Twitter. ¿Cómo le parece el uso que Gustavo Petro le da a la red social?

J.H.: Un completo irresponsable, dicen que toma mucho. Me han llegado muchos testimonios de personas que lo conocen y dicen que bebe mucho. Que varios días a la semana tiene sus momentos de estar embriagado. No sé si en esos momentos y de manera irresponsable utiliza su Twitter.

Escuché en una emisora a la abuelita de los cuatro niños desaparecidos en el Guaviare y ella pedía que le respetaran el dolor, la preocupación y el sufrimiento que tienen en estos momentos. Que el presidente de la República salga, de manera irresponsable y con revanchismo, a decir que ya encontraron a los niños. ¿Se imaginan la alegría que sintieron los familiares al ver que el presidente dijo que los encontraron? Aparte de esa alegría, ¿se imaginan el doble dolor que sintieron esos familiares al saber que era una mentira? Entonces, frente a ese mal manejo de la red social, le pediría responsabilidad. Que se comporte a la altura de un presidente, no de un candidato.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

SEMANA: Usted criticó duramente a la senadora Piedad Córdoba por sus ataques a los medios de comunicación. ¿La prensa corre peligro en este Gobierno?

J.H.: Hago un llamado de alerta porque cuando los señores de izquierda usan la palabra “democratización” se refieren a la expropiación. Cuando hablan de democratizar la tierra, se refieren a expropiación. Justo ese era el artículo que terminaron incluyendo en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando hablan de democratizar los medios hay que estar muy pendientes. Precisamente, uno de los mejores amigos de Gustavo Petro y al que más ha visitado en lo que va de su Gobierno es Nicolás Maduro.

Allá en Venezuela, durante todo el chavismo, cerraron cerca de 60 medios de comunicación. Cerraron RCTV, uno de los medios más importantes que tenía Venezuela. Se robaron El Nacional, que era uno de los periódicos más importantes. Los cerraron porque no hablaban lo que Chávez y Nicolás Maduro querían que hablaran del Gobierno.