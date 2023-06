“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al presidente en la Comisión de Acusaciones”: incendiario discurso de Gustavo Petro en medio de las marchas

El presidente Gustavo Petro salió este martes a las calles de Bogotá para participar en las marchas en favor de las reformas. El mandatario, con las vivas de sus seguidores, dio un discurso incendiario, en el que, nuevamente, arremetió en contra de las instituciones que han denunciado e investigado las interceptaciones que se habrían dado en medio de su gobierno.

Igualmente, aseguró que algunos sectores buscan tumbar las reformas que promueve su gobierno para luego sacarlo de la Presidencia, en lo que, según él, sería un “golpe de Estado”.

“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al presidente en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en el Perú, es decir llevar al presidente a la cárcel y cambiar el Gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de estado, es un golpe contra la voluntad popular”, dijo Petro, mientras sus seguidores lo vitoreaban.

Luego de irse contra el Congreso, el turno en la crítica de Petro fue para las encuestadoras y quienes divulgan estos estudios de opinión. Según el mandatario, los malos resultados que ha tenido últimamente en estas mediciones son “una estrategia” para “destruir” el apoyo a su Gobierno.

Marchas apoyo al Presidente Gustavo Petro y a las reformas - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Nos sacaron unas encuestas mentirosas, las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia, sacaron esas mentiras porque hay una estrategia, una estrategia que debemos entender y confrontar, quieren destruir el apoyo popular del Gobierno para tener un Gobierno solo, quieren aislar al Gobierno de Petro de su pueblo, quieren construir desconfianza en la base popular”, manifestó.

El mandatario hizo un vehemente llamado al Congreso de la República para que apruebe los proyectos de ley radicados por su Gobierno.

Le solicitamos que apruebe las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos, esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud armada, esta es una solicitud popular, que nace de las entrañas del territorio excluido. Es un mandato popular, podemos discutirla, podemos aceptar cambios, pero ninguno que acepte la posibilidad de la garantía de los derechos de la gente.

Chuzadas

Petro se refirió también al escándalo que rodea a su Gobierno por las denuncias de interceptaciones ilegales.

“Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos, acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar, allá entraron y vieron hasta las arañas y las telarañas, de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino el Gobierno de Santos y de Duque, vieron los aparatos, solo hay computadores para definir las avanzadas del presidente cuando va una región, no encontraron máquinas de interceptación porque este Gobierno no intercepta a nadie, no mienta”, apuntó el jefe de Estado.

El 30 de mayo, en horas de la tarde, hombres del CTI de la Fiscalía hicieron una inspección en la Casa de Nariño

Posteriormente, el ‘turno’ en la andanada que lanzó el presidente durante su discurso fue para los medios de comunicación que divulgaron los llamados ‘Petrovideos’, a quienes acusó de querer detener “el triunfo popular”.

“Los chuzadores son ellos, no nosotros, no vengan aquí a insultarnos, ocultaron que era un delito y un crimen y que no se ha investigado ni un metro cuadrado, el que hubieran interceptado y chuzado al Pacto Histórico durante un año entero. Entregaron las interceptaciones a la revista y nadie de la revista dijo ‘oiga, eso es un delito’, querían era vender, querían era detener el triunfo popular”, afirmó Petro para ganarse el aplausos de quienes asistieron a la Plaza de Bolívar.

Posteriormente, el mandatario se refirió a las denuncias que ha hecho el exemabajador Armando Benedetti, quien dejó ver que habrían existido irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del hoy jefe de Estado. Petro aseguró que Benedetti estaría siendo manipulado.

Armando Benedetti y Laura Sarabia salieron del Gobierno la semana pasada - Foto: Semana / Getty Image

“Manipulan, incluso sin pensar en la sanidad, en la estabilidad de un ser humano que tiene problemas de salud, lo cogen como si fuera una mercancía, a ver si dice que en la campaña de Petro haya recibido siquiera un dólar del narcotráfico”, expresó.

Y luego aclaró de manera vehemente: “a mi campaña no entró un solo peso sucio de los que sí han sido amigos de gobiernos anteriores, aquí no entró el Ñeñe”.

Posteriormente, lanzó una fuerte advertencia a su gabinete: “ministro o ministra que no haga caso, se va”.