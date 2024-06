UNP desmiente que primera dama Verónica Alcocer y Laura Sarabia hayan solicitado desligar su esquema de seguridad de la entidad

Sobre esas disputas, Rodríguez ya se había referido negando se haya dado una mala relación con Alcocer, a pesar de distintas versiones que apuntan lo contrario. “No me quiero meter en la discusión de una supuesta guerra que no existe. Alguien se lo inventó, pero no, yo ya he hablado del tema con el presidente Gustavo Petro y nos parece absurdo”. ¿Cómo es su relación con Verónica Alcocer?, le preguntó SEMANA. “No voy a hablar sobre ese tema”, respondió.