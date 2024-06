¿Guerra en la Casa de Nariño o ajustes de cuentas por negocios? SEMANA conoció secretos de la implosión en la casa presidencial

La relación entre Alcocer y Rodríguez no ha sido buena. Al menos, no han sido amigos, aunque ella respeta la estrecha relación del hoy funcionario y Petro. SEMANA contactó a Rodríguez y él respondió: “No me quiero meter en la discusión de una supuesta guerra que no existe. Alguien se lo inventó, pero no, yo ya he hablado del tema con el presidente Gustavo Petro y nos parece absurdo”. ¿Cómo es su relación con Verónica Alcocer?, le preguntó SEMANA. “No voy a hablar sobre ese tema”, respondió.