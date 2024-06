Así reaccionó el ministro Luis Fernando Velasco al ‘fuego amigo’ que denunció Verónica Alcocer

¿Y por qué fue una legislatura exitosa? No por el número de normas que aprobamos, que fueron más de 20; no por las que dejamos vivas, -todas fundamentales- y que fueron más de 15, sino por la profundidad de las normas que debatimos, aprobamos y dejamos vivas”, señaló el jefe de la cartera política.

En algún momento de su intervención, el jefe de la cartera política fue consultado por el ‘fuego amigo’ que denunció la primera dama, Verónica Alcocer, ante la Fiscalía General de la Nación. “Una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene elementos de juicio muy fuertes y no respondo, pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”, apuntó el ministro del Interior.