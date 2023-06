Urgente: Presidente Petro pidió la renuncia a Gilberto Rondón, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, por entregar mermelada a congresistas

Gilberto Rondón solo duró siete meses en el Fondo Nacional del Ahorro. El presidente Gustavo Petro le pidió su carta de renuncia por el escándalo que se generó a raíz de las denuncias que evidenciaban cómo convirtió la entidad en un fortín burocrático para impulsar reformas del Gobierno que hacen trámite en el Congreso.

SEMANA confirmó que de la Casa de Nariño lo llamaron para decirle que tendría 24 horas para presentar su carta de renuncia o que sería declarado insubsistente porque el presidente Petro está bastante molesto con esa situación que generó un gran malestar en varios sectores políticos.

Por ahora, no se conoce si Rondón pasará la carta pero fuentes del FNA confirmaron que el funcionario quiso buscar un diálogo directo con el mandatario, pero le contaron que viajaría a La Habana (Cuba) y que la decisión ya estaba tomada.

Colombia's President Gustavo Petro speaks as people attend a march in support of his government's proposed health, retirement, employment and prison reforms in Bogota, Colombia, June 7, 2023. REUTERS/Luisa Gonzalez REFILE - QUALITY REPEAT - Foto: REUTERS

Este 6 de junio se conoció esa nueva denuncia y Gilberto Rondón reconoció en La W que había hecho acuerdos con congresistas del Partido Liberal para entregar cuotas en la entidad y así poder sacar adelante las reformas.

“Yo fui a una bancada, me preguntaban qué estaba haciendo allá, ¿cómo así que yo qué estaba haciendo allá?, no ve que yo hago parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Allá estaban los ministros, todos somos parte del Gobierno”, aseguró Rondón.

Plenaria Cámara de Representantes reforma a la Salud - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Dijo que como hace parte del Gobierno tiene que contribuir a que las reformas del Gobierno salgan adelante. “Ese es mi ejercicio porque entonces yo qué hago en el Gobierno”, afirmó.

Sede principal del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, vista el el miércoles 25 de enero de 2017, en Bogotá. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA - Foto: Carlos Julio Martinez Semana

“Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”, afirmó el director del FNA.

Cuando la periodista le preguntó si estaba de acuerdo con repartir ‘mermelada’ aseguró que eso no es ‘mermelada’. “Es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”, dijo.

El abogado Daniel Briceño fue uno de los que criticó las declaraciones de Rondón y anunció que presentará un recurso en su contra. “Denunciaré por cohecho el Presidente del Fondo Nacional del Ahorro Gilberto Rondón. Hoy confesó públicamente en La W que le entregó puestos a congresistas liberales para impulsar las reformas de Petro en el Congreso”, aseguró.

Congreso de la República de Colombia - Foto: Guillermo Torres /Semana

El medio radial compartió los cupos que supuestamente tendría cada congresista en la entidad. Dijo que los senadores Mauricio Gómez Amín tendría de 25 a 30 y 7 personas contratadas; Fabio Amín 18 cupos y 8 personas contratadas; Juan Pablo Gallo 13 cupos y 3 personas contratadas; Miguel Ángel Pinto 2 cupos y una persona contratada.

En el caso de los representantes Andrés Calle tendría entre 22 a 25 cupos y 10 personas contratadas; Karime Cotes con 22 cupos y 9 personas contratadas (todos de planta); Wilmer Guerrero con 19 cupos y 10 personas contratadas; Alexander Bermúdez con 11 cupos y 5 personas contratadas; Álvaro Leonel Rueda con 18 cupos y 5 personas contratadas.

Además, Álvaro Monedero con 5 cupos y una persona contratada; Octavio Cardona entre 15 y 18 cupos y 4 personas contratadas; Sandra Aristizábal 15 cupos y 4 personas contratadas; César Gómez con 8 cupos y 2 personas contratadas; Dolcey Torres con 10 a 12 cupos con 5 personas contratadas; Flora Perdomo con 12 cupos y 4 personas contratadas; Germán Rozo con 6 cupos y 2 personas contratadas; Gilma Díaz con 20 cupos y 8 personas contratadas; Hugo Archila con 6 cupos y 3 personas contratadas y Karina Bocanegra con 13 cupos y 9 personas contratadas.

Colombia's President Gustavo Petro speaks to supporters during a rally, as his government faces a series of corruption scandals that have decreased its popularity and weakened its capability to pass legislation in the nation’s congress, in Bogota, Colombia, Wednesday, June 7, 2023. (AP Photo/Fernando Vergara) - Foto: AP

Esas declaraciones del director del FNA, han sido criticadas por varios líderes de la oposición. “Gilberto Rondón, no se les olvide el nombre. Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, sin rodeos lo dice, no importan los concursos de méritos o la gente realmente preparada para ocupar los cargos, lo de él es repartir la entidad para lograr cumplir los caprichos de Petro”, cuestionó el excandidato presidencial Enrique Gómez.

El escándalo se da en medio del debate de las reformas del Gobierno en el Congreso que no se encuentran en su mejor momento. A pesar de que la de la salud había sido citada para la tarde de este martes, el debate no arrancó a la hora programada y hay varias proposiciones de archivo que deberán ser estudiadas. Ya se anunció que fue cancelada la plenaria.