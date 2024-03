“Vamos a cerrarle espacio a los criminales”: Estos son los detalles de la estrategia de Bogotá para combatir a los delincuentes

C.R.: No había un plan que los integrara a todos, ni una idea en común seguramente y a lo que pasamos ahora es a pensar es en cómo cada una de estas instituciones contribuye, desde sus roles y funciones, al mejoramiento de la seguridad.

C.R.: La ciudad cuenta con un servicio permanente de un helicóptero y tiene un sistema de drones asignado. Lo que ha pasado desde una semana para acá, es que la Dirección General de la Policía Nacional, por pedido del general Daniel Gualdrón, hizo una asignación de dos aeronaves más y de otro grupo de drones, más otros drones que la Alcaldía ha entregado a la Policía con el fin de apoyar las operaciones de vigilancia y control en el territorio. En el plano operativo, lo que se ha contemplado es la incorporación de estas aeronaves y de estos sistemas no tripulados , en el apoyo a las operaciones en tierra que van a estar ocurriendo durante las siguientes semanas.

C.R.: En la ciudad siempre hay uno, y el apoyo adicional de dos se prestará en la medida en que este plan de adición de capacidades esté vigente y que siempre está susceptible a otras necesidades del servicio en la Nación. Por ahora, la priorización que nos ha informado la Policía Nacional, es que esas aeronaves y esos sistemas no tripulados van a tener prioridad para Bogotá en la medida en que se quiere reforzar la capacidad operativa de la ciudad.

SEMANA: ¿Y en TransMilenio no?

SEMANA: El Distrito ha recibido muchas críticas de que las cámaras de seguridad públicas no son suficientes y muchas están fuera de servicio, ¿qué responde?

C.R.: Una de las grandes apuestas del alcalde Galán es el desarrollo tecnológico, así quedará en el Plan de Desarrollo. Ahora, el desarrollo tecnológico no necesariamente es más cámaras, sino que va a hacer que las que existen, tengan un nivel de servicio de mejor calidad y adicionalmente que estén mucho más integradas en procesos en los que el conocimiento de un hecho delictivo tenga una respuesta más rápida. Hacia mitad de año entrarán en servicios, las cámaras de reconocimiento de placa, unos equipos que pueden servirle mucho a la ciudad en términos de cerca electrónica. Aquí el desafío, además de la instalación de las cámaras y el tener el sistema del servicio, es el tiempo en el cual un ciudadano, cuando le ocurre un hecho, denuncie para que las cámaras entren en servicio. Por consiguiente, aquí nos toca generar los procesos que hagan que esa tecnología sirva para que entre la ocurrencia de un hecho y la reacción, haya el menor tiempo posible.

SEMANA: Usted ha comentado que muchas veces cuando se comete un hurto en un restaurante o establecimiento, primero le avisan a la vigilancia privada y no a la policía. ¿Cuál es la invitación a los dueños o administradores?

C.R.: Con el señor alcalde galán acordamos que es de la mayor importancia escuchar el reporte de la alerta temprana por parte de la Defensoría con el fin de conocer los hechos objetivos que dieron lugar a esa alerta, para tratar de identificar eventos que han ocurrido en la ciudad y que no se han conocido. Lo que podría decirle, por ahora, es que de acuerdo con la información que a nosotros nos brinda la Fiscalía Seccional, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Ejército Nacional, esos eventos que dan lugar a ese escenario de alerta no han existido…

SEMANA: Es decir que ustedes no tienen registro de una guerra a muerte entre el Clan del Golfo y El Tren de Aragua…

C.R.: No. En Bogotá, por ejemplo, hay un 50 por ciento de homicidios que se refieren a sicariato, pero eso es la dinámica que caracteriza una lucha entre bandas delincuenciales. Ahora llevar eso a una dimensión de conflicto, es una dimensión que es la que necesitamos verificar si es eso, porque normalmente cuando hay una lucha entre bandas de crímenes, pues ocurren esos eventos violentos de alto impacto, aquí el punto es que como administración local no hemos entrado a demeritar el trabajo de la Defensoría, sino que para nosotros es muy importante que nos expliquen que nos den a conocer los hechos significativos que dieron lugar a la emisión de esa alerta, porque si son hechos que no conocemos, tenemos que entrar a incorporarlos a nuestro análisis.