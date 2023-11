“Veo a Iván Mordisco firmando el acuerdo de paz”: el jefe negociador del Gobierno Petro con las Farc habla de los diálogos con esa organización criminal

C.G.: No se ha dejado de tener comunicación. Durante este periodo ha funcionado un mecanismo de contingencias integrado por delegados de ellos, de Naciones Unidas, la OEA, la Iglesia católica, entre otros, que han estado muy pendientes de cada uno de los incidentes, protestas, denuncias de comunidades. Ellos han manifestado que no es un retiro de la mesa, sino un periodo de consultas que ya está culminando. Terminadas, podremos retomar las agendas y los nuevos puntos.

C.G.: No está descartado más adelante, pero el esquema definido inicialmente habla de conversaciones en el país. Por lo menos, en este periodo de cese al fuego inicial de tres meses, que es como un periodo de prueba, no está previsto nada en el extranjero.

C.G.: No. Hemos hablado a través de sus delegados, pero sí es muy importante la presencia no solo de Mordisco, sino de otros integrantes de la dirección para que estén en sintonía. En algún momento, en este proceso, seguramente nos encontraremos en los escenarios de conversación directa. Por lo pronto, no está previsto en estas rondas iniciales, pero no está mal que en uno de estos eventos se contara con su presencia.