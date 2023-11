Urgente | Farc de Iván Mordisco ataca e intimida a Humberto de la Calle: “Ojalá carroñeros como usted no le frustren” la paz a Colombia

Los criminales de las disidencias de las Farc expidieron un comunicado en el que lanzan duras críticas contra el senador Humberto de la Calle, quien ha puesto sobre la mesa la discusión de que ese grupo delincuencial no da muestras de paz y sencillamente se está aprovechando de la voluntad del Gobierno Petro para tener unos diálogos de paz.

“Humberto de la Calle, usted que toda la vida ha vivido del negocio con la paz, ahora vuelve a impulsar el negocio de la guerra; sumarse a los que piden sangre en Colombia, muestra su verdadero rostro , no el que ha vendido como negociador en los muchos procesos de paz que se ha lagarteado, procesos en que nunca han sido para acabar el dolor del pueblo, sino para acallar la resistencia guerrillera contra los gobiernos que, sin importar el color de la bandera o partido político, usted ha defendido”, dice el comunicado.

La paz total está en crisis. Grupos criminales están envalentonados con el Gobierno Petro, sacan ventaja de los ceses al fuego y no está claro cómo salvar los procesos

Como en varias ocasiones, De la Calle ha hecho referencia a lo que conoce todo el país sobre la relación de estos criminales con el narcotráfico, los delincuentes se molestan con el congresista porque ha señalado que él no es partidario de brindarles tantas oportunidades a estas personas que están delinquiendo en todo el territorio nacional.

“Señalarnos de narcotraficantes es más fácil que reconocer nuestra verdadera naturaleza, la de insurgentes hijos de Manuel Marulanda y su legado libertario. Las Farc-EP de hoy no es la resurrección de nada, somos la continuación de la misma guerrilla que la gente recibe con los brazos abiertos, no es usted quien nos dice qué nombre llevar. Que su proyecto transnacional para destruir el bastión revolucionario más grande de Latinoamérica no le haya funcionado, y las órdenes del imperio, la banca internacional y los sionistas se vean frustrados con nuestro accionar, es problema de la oligarquía que usted representa. Sacar pecho con el proceso de paz de 2016 que llevó a 13 mil combatientes engañados por una dirección vendida a morir de hambre o balas de la extrema derecha es como mínimo vergonzoso”, reiteran.