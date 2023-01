¿Verónica Alcocer irá a los funerales de Benedicto XVI y Pelé?

Hace pocos días fallecieron Pelé y el papa emérito Benedicto XVI, dos muertes que han sido de impacto internacional. Al igual que con el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra y del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, ¿la primera dama, Verónica Alcocer, hará parte de la delegación de Colombia?

En la última semana del 2022, ocurrieron dos fallecimientos de índole mundial que consternaron a todo el planeta. El 28 de diciembre en Brasil falleció Edson Arantes ‘Pelé' do Nascimento, símbolo del fútbol a nivel mundial y, tres días después, falleció el Papa emérito Benedicto XVI a la edad de 95 años.

Luego del anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra el 8 de septiembre, luego de estar más de 70 años en el cargo, el Gobierno de Colombia confirmó su asistencia al funeral. Sin embargo, por una cuestión de disponibilidad, no podía asistir el presidente Gustavo Petro. En su reemplazo y acompañando a Álvaro Leyva, Canciller del país, fue la Primera Dama Verónica Alcocer.

La delegación colombiana está integrada por la primera dama, Verónica Alcocer, y el canciller Álvaro Leyva. - Foto: Cancillería

Esta decisión causó polémica, debido a que se criticó que el reemplazo debió ser Francia Márquez, vicepresidenta de la República, y no la primera dama. “Si el presidente Petro no puede asistir a la solemne despedida de la reina Isabel II, lo lógico sería que lo sustituyera la vicepresidenta y, en su defecto, el Canciller o Embajador ante Inglaterra”, señaló Salud Hernández en SEMANA TV, al no entender por qué la primera dama fue la acompañante de Leyva en el funeral.

“¿Estamos ante un nuevo desplantes a Francia Márquez o sencillamente es un pequeño capricho de la primera dama?”, cuestionó Hernández. Sin embargo, la polémica no finalizó aquí, debido a que Alcocer estuvo en otro evento de jefes de Estado.

El 8 de julio de 2022, en medio de una alocución en los trenes Yamato-Saidaiji de Nara, Japón, el Primer ministro de Japón, Shinzō Abe, fue asesinado al momento de recibir disparos de bala en su intervención. El impacto lo dejó de gravedad, quien no tuvo signos vitales cuando los paramédicos lo atendieron. El responsable, Tetsuya Yamagami, fue arrestado y condenado por cargos de homicidio. Además, señaló que el propósito de cometer este acto radicó en una venganza hacia Abe, debido a que le hizo que su madre se fuera a la bancarrota.

El sepelio causó polémica, debido a que tuvo un costo de 12 millones de euros, siendo superior al valor de el de la reina Isabel II. Alcocer también fue al funeral en representación de Colombia, siendo delegada como asistente por parte de Gustavo Petro. El funeral fue el 28 de septiembre, en horas de la tarde de Japón, es decir, en la madrugada en el horario colombiano.

“La Sra. Kishida expresó su agradecimiento a la Sra. Alcocer por su visita a Japón y su asistencia al funeral de Estado del ex primer ministro Abe. La Sra. Alcocer extendió sus condolencias por su fallecimiento. También intercambiaron puntos de vista sobre las culturas de Japón y Colombia y la igualdad de género, y expresaron su deseo de cooperar para un mayor desarrollo de las relaciones amistosas entre los dos países”, señaló el Gobierno japonés en agradecimiento por la compañía de la primera dama.

Con estos dos antecedentes, queda la duda si Alcocer será nuevamente la representación de Colombia en los respectivos funerales de Benedicto XVI y Pelé.

Leyva ofreció sus condolencias al momento de conocer la noticia del fallecimiento del Papa emérito: “Me permito expresar nuestras sinceras condolencias por el fallecimiento de Su Santidad Benedicto XVI, Papa Emérito de la Iglesia Católica, destacado humanista y defensor de la justicia social, quien dedicó su vida a la renovación de la Iglesia y a la promoción de los valores cristianos”.

Sin embargo, y a diferencia de los eventos de jefes de Estado de la reina y del primer ministro, la pimera dama de Colombia no asistirá a la ceremonia que dará el último adiós al Pontífice. El motivo radica en que, por petición del difunto, su funeral sólo contará con la asistencia de las delegaciones oficiales de Italia y de Alemania, su país natal.

Benedicto XVI quiso que su sepelio no fuera como el que se le realiza a los Pontífices normalmente. En caso de algún funcionario o diplomático desee asistir a la ceremonia, lo haría a título personal y no en representación de un país.

En el caso de Pelé, su funeral se llevará a cabo el martes 3 de enero de 2023, luego de ser velado el lunes en Vila Belmiro, estadio del Santos FC. Los visitantes que quieran darle un último saludo, podrán hacerlo durante 24 horas, tiempo en el que estará abierto el estadio. Al finalizar este momento, el ataúd irá acompañado con el cortejo fúnebre por Sao Pablo, en donde cruzará por la casa de su madre, Celeste Arantes. Por último, el entierro será el martes con la participación exclusiva para los familiares. Es decir, no será un funeral de Estado, por lo que no acudirá Alcocer.