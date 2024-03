Verónica Alcocer niega rumores de candidatura presidencial: “Yo no estoy pensando en nada de eso, sino en ayudar a la gente”

Sin embargo, Alcocer dijo desde un evento público que tuvo lugar en la tarde de este martes, 19 de marzo, que ella no está pensando en lanzarse a la Presidencia , sino, supuestamente, en ayudar a la gente.

“La gente está escalando el tema de la ayuda, si yo me voy a lanzar a la Presidencia de la República. Yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy pensando en ayudar a la gente. Ayudar a los otros seres humanos, aquí hoy, mañana en Sucre. Donde me vaya poniendo Dios”, sostuvo Verónica Alcocer.