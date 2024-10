Verónica Alcocer reaparece para rechazar violencia contra niños en Colombia: “No podemos tolerar”

Como madre, me duele profundamente el asesinato de dos niños en Bogotá, cuyas vidas fueron arrebatadas de forma inhumana. La violencia contra nuestra niñez no solo rompe familias, destruye a toda la sociedad. (1/2)

“Como madre, me duele profundamente el asesinato de dos niños en Bogotá, cuyas vidas fueron arrebatadas de forma inhumana. La violencia contra nuestra niñez no solo rompe familias, destruye a toda la sociedad”, escribió Alcocer en su cuenta de X.

No podemos tolerar que estos actos aberrantes sigan ocurriendo, porque cada pérdida nos alejan de esa Colombia en paz que tanto anhelamos. Proteger a las niñas y niños es nuestra mayor responsabilidad como país. (2/2)

“Vero, además de dos de las cinco direcciones del ⁦Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde tienes ‘injerencia’ y todas las regionales (porque tiene presupuesto autónomo), ¿qué has hecho por los NNA? La injerencia obvio es por el bien de la niñez. Pero cuéntanos qué has hecho”, expresó la hermana de Armando Benedetti en sus redes sociales.

“Faltaban como seis meses para que se acabara la campaña cuando me lo ofrecieron. Verónica me dijo que quería que trabajara con ella y en el ICBF. Es la costumbre en este país que las primeras damas tengan injerencia en esa entidad. El ICBF tiene una junta directiva y, generalmente, vemos que el presidente de turno delega ese espacio a la primera dama, pero después vimos que Verónica Alcocer nunca asumió ese espacio. Tampoco la he visto muy interesada en la niñez colombiana”, manifestó en su momento.