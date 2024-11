Vicky Dávila encara a la senadora Paloma Valencia y le dice que ella no quiere tener experiencia política “en robar, transar con politiqueros y contratistas y someterse”

Este jueves, Vicky Dávila encaró a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, luego de que la congresista la cuestionara por no tener experiencia política.

“Querida Paloma, llevas muchos años en la política. Tu abuelo fue político de toda la vida. Los colombianos ya saben que los políticos de siempre no les van a solucionar ningún problema. La gente quiere un cambio, y no delfines que por apellidos se han apoderado del Estado como si viviéramos en un feudo”.

Querida Paloma, llevas muchos años en la política. Tu abuelo fue político de toda la vida. Los colombianos ya saben que los políticos de siempre no les van a solucionar ningún problema. La gente quiere un cambio, y no delfines que por apellidos se han apoderado del Estado como… https://t.co/UiqKg72ns3

Como Dávila está totalmente marginada de los partidos tradicionales, dijo que no quiere aprender las malas prácticas que se han presentado durante los últimos años en los sectores políticos.

“Te deseo mucha suerte en tu proceso del Centro Democrático contra uno que otro delfín nieto de expresidente. Y suerte con el apoyo que buscas de otros partidos tradicionales que ayudaron a elegir a Petro que nos tiene sumidos en la corrupción. Tú tienes mucha experiencia en la política. Yo no. Y no quiero aprender. Sobre todo no quiero aprender a robar, a transar con politiqueros y contratistas y a someterme como lo hacen muchos políticos”.