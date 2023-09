Violento ataque al CAI de La Gaitana, en Bogotá, generó el rechazo generalizado de los candidatos por la Alcaldía. Anuncian acciones contra la Primera Línea

Rodrigo Lara

Bogotá necesita una alcaldía clara, esta ha sido un fracaso en materia de seguridad, esto no se resuelve con la tibieza ni se resuelve con dudas, esto se resuelve enfrentando estos grupos criminales

Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, condenó enérgicamente los hechos ocurridos en el CAI de La Gaitana. El aspirante rechazó la idea de responder a la violencia con más violencia y se comprometió a no permitir que se imponga la anarquía en Bogotá.

Diego Molano

Diego Molano, el exministro de defensa, se pronunció desde Bosa, rodeado de sus seguidores, y prometió no descansar hasta capturar y judicializar a los responsables del ataque. Hizo hincapié en que no permitirá que la primera línea, un grupo vinculado a manifestaciones y protestas, afecte la ciudad ni busque influir en las elecciones. Molano enfatizó su compromiso de proteger a Bogotá de los delincuentes y de actos violentos. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no permitir que una minoría afecte la vida de la mayoría trabajadora de Bogotá.