“¿Y por sus actos de violencia patriarcal quién responde?”: Ángela María Robledo a Álex Flórez

La exrepresentante a la Cámara Ángela María Robledo, cercana al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico, cuestionó este martes al senador Álex Flórez, envuelto en un escándalo en Cartagena en el que agredió verbalmente a varios policías y a trabajadores del Hotel Caribe. Flórez, en estado de embriaguez, se negó a registrar a una mujer con la que quiso ingresar en la madrugada.

“El congresista Álex Flórez habla de su alcoholismo y promete hacer un tratamiento. ¿Y por sus actos de violencia patriarcal que ha ejercido contra mujeres y policías abusando de su condición, quién responde?”, se preguntó Robledo.

El Congresista @AlexFlorezH habla de su alcoholismo y promete hacer un tratamiento. Y por sus actos de violencia patriarcal que ha ejercido contra mujeres y policías abusando de su condición, quién responde ?@PactoHistorico — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) September 6, 2022

Ella fue fórmula vicepresidencial de Petro en 2018 y llegó al Congreso gracias al Estatuto de la Oposición. Sin embargo, luego se alejó de la Colombia Humana y denunció comportamientos machistas y falta de solidaridad de los hombres de la colectividad con las mujeres.

A pesar del cuestionamiento de Robledo, varios líderes del Pacto Histórico respaldaron a Flórez. Desde otros partidos le han pedido su renuncia. “Compañeras de Mujeres Polo recordamos que en marzo de 2022 solicitamos que no se le permitiera a Álex Flórez ser senador por el Pacto Histórico por sus reiterados comportamientos violentos contra mujeres. No nos equivocamos en ese momento, no nos equivocamos ahora. Debe renunciar”, dijo Diana Marcela Otavo, ejecutiva nacional del partido.

Flórez ha estado envuelto en polémicas por su trato con las mujeres. Una de ellas fue la posibilidad de que haya promovido el turismo sexual en Cartagena. Además, le cuestionaron haber corrido con el codo a la representante a la Cámara Susana Gómez, en medio de la campaña, para estar más cerca de Petro en una tarima.

Desde el Polo Mujeres aseguraron que a eso se le suma que supuestamente en 2021 se presentó una denuncia de “maltrato físico a una mujer” en contra del senador. “Las mujeres del Polo Democrático Alternativo rechazamos de manera contundente todas las formas de violencia basada en género. No aceptamos que se ejerza ningún tipo de violencia, y no aceptamos que un hombre acusado de ejercer esas violencias comparta nuestro proyecto y sueño de país”, reclamaron desde ese sector en medio de la campaña.

Otra de las que criticó en su momento la aspiración de Flórez por estos hechos relacionados a las mujeres fue la representante a la Cámara Luz María Múnera, del Pacto Histórico, que también se opuso a la aspiración del senador.

Hasta el momento, Flórez sigue en el ojo del huracán y, aunque varios han pedido su renuncia, él ha confirmado que se mantendrá en el cargo, aunque prometió que si un hecho de este tipo vuelve a ocurrir renuncia a la política.

“Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, dijo el senador tras el escándalo.