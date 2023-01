“Y si del Pacto Histórico salen chichipatos”: presidente Petro anunció que tenderos serán delegados en Cámaras de Comercio

El presidente de la República Gustavo Petro anunció que los delegados para las Cámaras de Comercio en el país serán tenderos, los cuales se elegirán con representantes de todo el país.

El objetivo que tiene el mandatario colombiano es evitar que crezca rumores sobre la politización de esos cargos o que se entreguen a congresistas a fines a su corriente política del Pacto Histórico.

“Entonces el congresista allá del Pacto Histórico quiere que me nombren a mis amigos allá, y yo ni los conozco y si salen chichipatos qué”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Y aseguró: “He tomado una decisión y es que los representantes del Presidente de la República en las Cámaras de Comercio de toda Colombia sean tenderos y tenderas”.

Durante el "Encuentro con los tenderos", el Presidente @PetroGustavo aseguró que es importante que en la Constitución se reconozca al campesinado, pues "se convierten en sujetos de derechos. Es la parte sustancial de la sociedad de Colombia, la que más produce la comida". pic.twitter.com/0fXMxo4tZP — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 12, 2023

“Qué es lo que yo veo de esas Cámaras de Comercio, ahí me van a levantar mañana, en la prensa me levantan, esas Cámaras manejan mucho billete público y son registrados de impuestos de carácter público y eso se le dejó a las Cámaras de Comercio desde hace mucho tiempo y todos los años era así”, subrayó Petro.

Representante de los tenderos rompió en llanto

En medio de un evento que se desarrolló en la Casa de Nariño por invitación del presidente Gustavo Petro, al que asistieron a ese escenario los representantes de los pequeños y medianos tenderos del país para discutir las políticas que ayuden a ese sector afectado por el coletazo de la inflación, se registró un episodio que rompió con el protocolo.

Héctor Javier Galindo director ejecutivo de Fecoltiendas - Foto: Presidencia

Se trata de un hecho curioso que rompió con la normalidad del evento, ya que uno de los representantes de ese gremio, al momento que la presentadora le dio la palabra, rompió en llanto al señalar que “nunca un presidente los había invitado a su casa (a la Casa de Nariño)”.

Se trata de Héctor Javier Galindo director ejecutivo de Fecoltiendas, quien no ocultó su emoción por la invitación que le hizo el Gobierno nacional para hablar sobre las medidas que puedan fortalecer las micro y pequeñas tiendas del país.

“Quiero agradecerle, señor presidente, pero también quiero agradecer a todos los que están acá, vinieron desde Urabá, desde el Guaviare, 14 horas de viaje, algunos en bus acaban de llegar (rompió el llanto), yo sí creo que es un momento de hacer un pacto con el Gobierno nacional”, sostuvo el líder gremial.

Los representantes de las micro y pequeñas empresas esperan consolidar con el Gobierno nacional del Pacto Histórico una alianza que les permita acabar con la intermediación de la compra de productos para venderlos en los establecimientos.

Panorama gris para 2023

Un panorama gris parece que se aproxima rápidamente en Colombia: el presidente Gustavo Petro, en solo unos pocos días del nuevo año 2023, alertó que el país “está en crisis” y no dudó en asegurar que muy probablemente el índice de empleo, que ha tenido buenos resultados, puede que no crezca, situación que asoció a la recesión que vivirá el mundo.

Los alimentos han sido el rubro de la canasta familiar que más ha impulsado la inflación, con alzas por encima de 27 por ciento en lo corrido del año 2022. Esto llevó a los sindicatos a pedir un control de precios de los alimentos, cuyo costo golpea más duro a los pobres. - Foto: istock

El mandatario colombiano, en una declaración que dio en la Casa de Nariño en medio de una reunión que sostuvo con Micro y pequeños tenderos del país, señaló que una fuerte opción para soportar la crisis económica mundial será la “economía popular”.

“Yo tengo la sensación y sobre todo, ahora que estamos en crisis, que todos sabemos, hay hambre, crece el hambre, que no es aquí, es en todo el mundo, que crecen las tasas de interés, va a haber recesión en el mundo, no solo en Colombia”, sostuvo Gustavo Petro.

Y agregó en su intervención: “En Colombia quizá no crezca el empleo, que tenemos problemas, porque no acabamos de salir de la pandemia, que las noticias no son buenas”.

De la misma manera, el jefe de Estado señaló que la economía popular puede ser una palanca real que puede ser usada por el Gobierno de activación económica, por ejemplo, “para que no se desplomen los empleos y, por el contrario, puedan subir”, explicó el presidente Petro.