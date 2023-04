Yesenia Olaya Requene, la nueva ministra de Ciencia que quiere llevar el conocimiento y la investigación a las regiones; ¿lo logrará?

Es reconocida y respetada en el sector. Ha dado luces de que no quiere que la ciencia sea solo para unas élites o centralizada, sino que llegue a las zonas más apartadas.

En el remezón anunciado por el presidente Gustavo Petro en las últimas horas también salió el ministro de Ciencia, Arturo Luna. En su reemplazo asumirá el cargo Ángela Yenesia Olaya Requene, quien se venía desempeñando como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de ese ministerio.

En ese sentido, no es alguien desconocida ni para la cartera ni para el sector; de hecho, prácticamente nadie ha criticado su nombramiento, sino que, por el contrario, ha sido exaltada por su trayectoria.

¿Quién es la nueva ministra de Ciencias? Olaya cuenta con un doctorado (Ph. D.) en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University.

Es oriunda de Tumaco, Nariño, y tiene una amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva. Ha sido docente de pregrado y posgrado en distintas universidades de América Latina.

Yesenia Olaya Requene se venía desempeñando como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de MinCiencias. Acá, en Tumaco. - Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

Llegó a integrar la lista corta de preseleccionados para ser parte del Working Group of Experts on People of African Descent de las Naciones Unidas. Ganó el premio Fray Bernardino de Sahagún en el área de etnología y antropología con mención honorífica por la tesis doctoral Vivir entre fronteras: movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera Colombia y Ecuador.

Cuando llegó al viceministerio aseguró que trabajaría en representación de las regiones para mejor tecnología. “Tengo el gran compromiso, en representación de las regiones, y en representación de la diáspora de colombianos que están construyendo ciencia y país en cada uno de los espacios académicos y de investigación en el que se desenvuelven, de poder contribuir y materializar los tres ejes principales del Gobierno: la Justicia Social, la Justicia Ambiental y la Justicia Económica”, afirmó Olaya.

La nueva ministra ha criticado que la ciencia y la tecnología se ha estado más enfocando a las élites y que se ha limitado a pocas ciudades más desarrolladas que otras regiones del país, dejando relegadas a las más apartadas.

El presidente Gustavo Petro anunció un revolcón ministerial. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Olaya ha publicado diversidad de investigaciones. Algunas de ellas relacionadas con el papel de la medicina tradicional y las luchas comunitarias contra la covid-19, el desplazamiento forzado de las comunidades afrodescendientes del Pacífico, estudios etnográficos, entre otros.

Además de la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, el presidente Gustavo Petro hizo cambios en otras carteras. Por ejemplo, Ricardo Bonilla será el nuevo ministro de Hacienda, Jhenifer Mojica la ministra de Agricultura, Luis Fernando Velasco el del Interior, Guillermo Alfonso Jaramillo de Salud, Mauricio Lizcano del MinTIC, William Camargo de Transporte y Carlos Ramón González el del Dapre.

“A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales”, anunció el presidente Petro en medio de su decisión.

El mandatario reafirmó su compromiso de ser fiel al mandato popular que lo eligió y por eso ha decidido reconfigurar las cabezas de los ministerios. “Hoy se constituye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de Gobierno, programa que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país”, señaló Petro.

El presidente Gustavo Petro sacó de su gabinete a varios de sus ministros. - Foto: césar carrión

Los ministros que salieron del cargo fueron: el de Hacienda José Antonio Ocampo, la de Agricultura, Cecilia López; el del Interior, Alfonso Prada, la de Salud, Carolina Corcho; el de Ciencias, Arturo Luna; la del MinTIC, Sandra Urrutia y el de Transporte Guillermo Reyes.

Una de las decisiones que más sorprendió es que Petro dejó en el cargo a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, que ha sido una de las más polémicas del gabinete. También se quedó el canciller Álvaro Leyva.