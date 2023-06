“Yo tengo 51 años. No soy una bebé. Soy libre… estaba cansada”: Marelbys Meza niega que Armando Benedetti esté detrás de su denuncia

Marelbys Meza volvió a hablar con SEMANA tras conocerse que estaba siendo interceptada ilegalmente por la Dijín, según reveló el fiscal general Francisco Barbosa en las últimas horas.

Se refirió a las críticas que han hecho algunos sectores en los que la han responsabilizado de supuestamente haber sido instrumentalizada por el embajador de Colombia en Venezuela, Armado Benedetti, porque se conoció que viajó con él a ese país.

“Yo soy una mujer de 51 años, una persona libre… estaba cansada”, le dijo a SEMANA la exniñera de Laura Sarabia, la jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro que hoy está en el ojo del huracán y con un pie afuera del Gobierno.

Meza dio detalles de por qué viajó con el embajador a ese país. “Estuve con los niños ese fin de semana. En ningún momento quiero que ese señor tenga problemas por mi culpa”, aseguró. Dijo que no tiene nada que esconder y que fue allí porque le solicitaron que lo acompañara a realizar sus labores.

Marelbys Meza estaba siendo interceptada ilegalmente por la Dijín. - Foto: Semana

“Yo no tengo nada que esconder, él me llevó a trabajar… él me lleva porque él lleva a los niños. Era un puente. Hacía mucho no los veía. Él lleva a la señora. Me reencuentro con ella”, señaló Meza sobre ese trayecto.

Asimismo, dijo que allí aprovechó para contarle del problema en el que estaba por las sospechas de Sarabia en su contra y que la habían sacado de la vivienda de la jefe de Gabinete. “Ella me estaba llamando y me dice que usted estaba hablando con los medios”, le contestó el embajador. Meza le dijo que era todo lo contrario y que los medios la estaban buscando a ella.

Sobre las chuzadas, Meza se mostró impactada pero no sorprendida, ya que lo sospechaba. “Terrible… no. ¿Cómo así? (…) Me da tristeza”, aseguró. “Yo lo sentía. Yo sentía un eco en el teléfono. Yo no quería que nadie me llamara. No quería hablar con nadie”, agregó la exniñera de Sarabia.

Igualmente, sintió que sus antiguos jefes de la Casa de Nariño le dieron la espalda. “Yo conocí al presidente en la campaña y le di alma, vida y sombrero”, aseguró Marelbys.

El presidente Gustavo Petro citó a Benedetti para conversar con él en privado. - Foto: juan carlos sierra-semana

Aclaró también un supuesto robo que se habría presentado cuando trabajó para Benedetti y que si fuera cierto no la habrían seguido contratando. “¿Usted le entregaría su hijo a una ladrona?… Eso fue aclarado”, afirmó.

Según ha dicho el embajador, se llevó a Meza hacia Venezuela para tratar de evitar el escándalo, por solicitud de Sarabia. “Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1:00 p. m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara. De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”, aseguró Benedetti.

El embajador Armando Benedetti contrató a Meza para que viajara con él a Venezuela.

En esos mensajes, el embajador también dio luces de que supuestamente se estaría chuzando desde la Casa de Nariño. “Queda claro que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en SEMANA. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, aseguró el embajador.

En las últimas horas, el fiscal general informó que Meza estaba siendo interceptada ilegalmente, ya que resultó referenciada como una empleada de alias Siopas, uno de los cabecillas del Clan del Golfo.

Ante el escándalo, la jefe de Gabinete presentó su renuncia al presidente Petro.