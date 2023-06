Atención: Embajador Armando Benedetti será llamado a declarar en la Fiscalía para ayudar a esclarecer escándalo de Laura Sarabia

El novelón que sacude a la jefe de gabinete del gobierno nacional, Laura Sarabia, no parece tener un punto final. A medida que pasan los días se conocen nuevos detalles del escándalo que inició cuando la exniñera de la funcionaria le confesó a SEMANA que fue llevada a los sótanos de la Casa de Nariño, donde la sometieron a una prueba de polígrafo que buscaba esclarecer el robo de una gruesa suma de dinero.

Hoy, la historia trascendió y el fiscal general, Francisco Barbosa, le confirmó al país que el celular de la exempleada de servicio, Marlbys Meza, fue chuzado ilegalmente por la Dijin de la Policía. Se desconoce quién dio la orden.

En la rueda de prensa donde el jefe del organismo judicial entregó detalles de cómo se enteró de las interceptaciones telefónicas al celular de Meza, la vicefiscal Martha Mancera, confirmó que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, será llamado a declarar en los próximos días sobre el escándalo que salpica a Laura Sarabia.

La vicefiscal Martha Mancera anunció que habrá tres frentes de investigación por el escándalo que sacude a Laura Sarabia. Bogota feb 17 del 2020 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“El embajador no tiene fuero para declarar. Por lo tanto, será llamado para que rinda su declaración y puede entregar la información que en el día de ayer empezamos a ver en los medios de comunicación”, anunció Mancera.

Y aclaró que para la justicia será un medio probatorio lo que Benedetti le cuente a la Fiscalía, es decir, que no se tendrán en cuenta los escritos en redes sociales.

La motivación del llamado a declarar surgió desde este miércoles 31 de mayo, cuando el diplomático colombiano disparó gran cantidad de críticas en su cuenta personal de Twitter contra Laura Sarabia. En su hilo de mensajes, preguntó si ella “chuzaba” comunicaciones y hasta habló de la cifra del dinero que, posiblemente, se perdió del apartamento de la jefe de gabinete.

Marelbys Meza / Armando Benedetti - Foto: Revista Semana

“Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys - su exempleada- estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara”, dijo.

“De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: Laura me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para Laura es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”, agregó.

Según el embajador, queda claro en el chat que divulgó la prensa “que Laura es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, preguntó.

Francisco Barbosa confirmó que la exniñera de Laura Sarabia fue "chuzada". - Foto: Revista Semana

Posteriormente dijo: “Es la que contrata a Marelbys como su niñera sin mediación ni interferencia mía. Ella incluso me pidió permiso para contratarla”.

Laura Sarabia- según Benedetti- “es la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (...)”. El embajador se refiere a una supuesta presión de su parte contra la funcionaria del gobierno.

“(...) Ni mucho menos por qué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados”, precisó.

“Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”, añadió Benedetti.

Esas declaraciones con las que la Fiscalía, al mando de Francisco Barbosa, quiere conocer en detalle.