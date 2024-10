Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, promoverá referendo para imponer cadena perpetua a violadores y asesinos de niños: “Los pedófilos no tienen cura”

SEMANA: El asesinato de Sofía Delgado en el Valle del Cauca nuevamente generó alertas. ¿Qué está pasando con la justicia?

YOHANA JIMÉNEZ: Todos los casos, por supuesto, generan dolor del alma, pero hay algunos que por alguna razón provocan mayor indignación y mueven a todos los colombianos. La violencia contra los niños es sistemática, y los casos como el de Sofía Delgado, de tan solo 12 añitos, no son aislados. Esto pasa a diario en Colombia y el panorama de la violencia que sufren los niños en el país no ha cambiado en lo más mínimo. Hemos enterrado 375 niños en este año producto de esta violencia. Y, definitivamente, si no seguimos insistiendo ni seguimos visibilizando y tratando de lograr temas a favor de la niñez, seremos un país inviable.

SEMANA: Este debate lleva décadas en Colombia y algunos aseguran que las penas existen, pero no se imponen.

Y.J.: Llevamos 18 años de lucha para implementar la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Los opositores existen y han hecho daño. Ahí debemos hacer un análisis, porque los opositores, que en el pasado decían no a la prisión perpetua porque hay condenas ejemplarizantes, son los mismos que están proponiendo rebajar las condenas a los violadores y asesinos de niños. Eso es una contradicción. Eso es absolutamente inadmisible y raya con lo perverso.

SEMANA: ¿Está hablando del polémico artículo en la reforma a la justicia?

Y.J.: Sí, y lo califico de perverso porque yo no puedo creer que seamos un país en materia de justicia tan incapaz que hoy gracias al Gobierno de Petro, al Gobierno del cambio, nos estén diciendo que quedó grande lograr una justicia para las víctimas de este país, y en este caso, sobre todo, para quienes tienen derechos prevalentes en nuestra Constitución. Es increíble que vayamos a dejar en manos de los propios delincuentes y abusadores de menores la responsabilidad de que realmente se haga justicia. Es absurdo que quienes se meten con los niños, los violan y los asesinan tengan rebaja de penas. Ahora, a lo largo de toda esta lucha por lograr la prisión perpetua, hemos escuchado voces de expertos de toda índole y nos han dicho de una y otra manera que los pedófilos no tienen cura; los violadores, los abusadores sexuales de niños no tienen resocialización, que eso no puede cambiar, que si violan una vez van a violar dos, tres, cuatro y muchas veces. Y lo que está proponiendo el Gobierno, Dios mío, es dejar en libertad más rápido a violadores y asesinos de niños. ¿Para qué? Para que sigan violando niños, porque sabemos que este tipo de hampones jamás cambian y siempre van a seguir abusando de nuestros niños. Mientras que el Gobierno continúa proponiendo rebajar las condenas, nosotros volvemos a anunciar el referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, la Ley Gilma Jiménez, que es el referendo por nuestros niños y el referendo de todos.

SEMANA: ¿Cómo promoverá ese referendo que menciona?

Y.J.: Estamos trabajando en eso. Recordemos que para hacer una reforma constitucional solamente hay tres caminos: un acto legislativo, una constituyente o vía referendo, que es un mecanismo de participación ciudadana. En 2021, con el apoyo del presidente Iván Duque, logramos la prisión perpetua en Colombia tras la aprobación en el Congreso, pero desafortunadamente la demandaron y la Corte Constitucional decidió que era inconstitucional, alegando que está primero el derecho a la resocialización de estos delincuentes. Pero ya los expertos nos han dicho una y otra vez que, por más que existiera una política de resocialización en nuestro aparato judicial, estos hampones no se resocializan. También dijeron que la dignidad humana se debía respetar, y yo, la verdad, no sabía que estos hampones después de cometer esas atrocidades seguían siendo personas dignas.

SEMANA: Entonces, por eso se hará vía referendo.

Y.J.: Claro, vía referendo es una oportunidad enorme para que no sea el mecanismo de unas personas, de un partido o solamente de los políticos. Es la oportunidad de oro para que nos unamos todos los colombianos en función de los niños y logremos, de una vez por todas, la prisión perpetua. Vamos a recoger las firmas, estamos trabajando de la mano de muchos expertos para que vayamos con todo correctamente y evitar que nos lo vayan a tumbar en algunos de los pasos que se deben dar.

SEMANA: El referendo tiene unos requisitos definidos en la Constitución, entre ellos pasar por la Corte Constitucional. ¿En esa revisión no lo tumbarían nuevamente?

Y.J.: No creo y tengo toda la fe y toda la esperanza de que no ocurrirá lo mismo, porque en este caso la Corte no va a poder tumbar la prisión perpetua, sencillamente, porque en esta oportunidad, por ser vía referendo, un mecanismo de participación ciudadana, solo tiene que hacer una revisión de forma y no de fondo. Por eso nos estamos cuidando y estamos trabajando con expertos para que no nos falte ni media coma y no nos equivoquemos en absolutamente nada.

Yohana Jiménez (centro), hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, ha insistido en la necesidad de la cadena perpetua para los violadores de niños. | Foto: Colprensa

SEMANA: Si hipotéticamente el referendo se aprueba en las urnas, ¿podrían llegar nuevas demandas a la Corte?

Y.J.: No, ya cuando se aprueba es una decisión del constituyente primario y nada ni nadie lo puede tumbar, eso ya sería un hecho. De ahí en adelante, encerraríamos para siempre a los asquerosos violadores y asesinos de niños.

SEMANA: ¿Cuáles son los tiempos estipulados para la recolección de firmas y cumplir con todos los requisitos?

Y.J.: Yo calculo un aproximado de 12 a 18 meses. Lo primero que tenemos que hacer es inscribir el comité promotor para emprender esa recolección de firmas, pero ese comité tiene que estar integrado por personas que se la jueguen, que salgan día y noche a las calles a recoger las firmas. El proceso de recolección de firmas debe tener una pedagogía para no cometer error alguno. Estoy trabajando fuertemente para lograr que el 24 de diciembre les estemos dando este regalo a todos los colombianos y tengamos el comité promotor. Posteriormente, tenemos seis meses de recolección de firmas, aunque podría ser menos tiempo. Después viene una revisión de las firmas por parte de la Registraduría, luego saldría a discutirse la ley del referendo en el Congreso de la República, después a la Corte Constitucional y finalmente el Gobierno debe convocar a las urnas.

SEMANA: Como habla de 12 o 18 meses, podría darse el escenario de que sea el próximo Gobierno el que eventualmente convoque a las urnas.

Y.J.: Sí, y en 2026 habrá varias elecciones, así que sería mejor no cruzarse con esos asuntos. Aunque los opositores saldrán a decir que esto costará mucha plata y cosas así. ¿Pero sabe de qué me acuerdo? El hoy presidente Gustavo Petro, cuando era senador, me dijo que creía que la prisión perpetua no servía, que no era viable y que las penas ya están hasta los 60 años, que eso era, de por sí, una prisión perpetua. Hoy me gustaría que alguien respondiera cuál es la condena que se ha impuesto por esos 60 años desde que tumbaron la prisión perpetua. Comparemos cuántos niños se han enterrado y cuántos delincuentes han sido condenados. El actual presidente decía eso, hoy es presidente y no ha hecho nada por los niños, no ha hecho nada por enfrentar la violencia que sufren los niños en Colombia, y, lo peor de todo, para lo único que salió la palabra niños desde este Gobierno nacional fue para decir rebajemos las condenas a los violadores y asesinos de niños. Eso realmente es inadmisible y por eso lo califico de perverso.

SEMANA: ¿Algún congresista también podría presentar un acto legislativo para la cadena perpetua?