Musk tiene aproximadamente un 20% de las acciones, títulos que se han disparado en bolsa de una forma espectacular este año. Y, con ello, también su fortuna. Con las acciones de Tesla subiendo más de un 500%, el empresario ha conseguido acumular miles de millones de dólares más que Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg o cualquier otro multimillonario.

Para hacerse una idea de las ganancias este año gracias a Tesla, Elon Musk tenía unos 7.200 millones de dólares a principios de año y ya va por 127.900 millones de dólares. De esos, más de 100.000 millones de dólares provienen del aumento de las acciones de Tesla.

Pero, ¿por qué la bolsa les da un valor tan alto a las acciones de Tesla? Ciertamente, no es porque los Tesla sean un producto fuera de este mundo. Son carros bien diseñados, tecnológicamente a la vanguardia, con un precio alto pero no abusivo y con, relativamente, elevada autonomía. Sin embargo, esta no es la razón de la enorme valoración de esta empresa, cuya capitalización bursátil supera de lejos todas las otras compañías de automóviles de EE. UU. sumadas.

La razón del éxito de Tesla, y por ende de Musk, no es tanto por méritos propios, sino a causa de la miopía y timidez de los otros fabricantes. Elon Musk, más que un genio, es un visionario que hace muchos años se dio cuenta de que el futuro del transporte era eléctrico y, por ende, le apostó a ese futuro. Hoy, los mercados le reconocen a Musk tanto su visión como su persistencia.

Por el contrario, otras compañías con muchísimos más recursos tanto tecnológicos como económicos, como la General Motors y Ford en Estados Unidos, la VW, Mercedes y BMW en Alemania, la Toyota y Nissan en Japón, y la Hyundai en Corea del Sur, solo hasta ahora empiezan a tener compromisos firmes con el transporte eléctrico.

Según la Agencia EFE, para Musk "sería fantástico resolver el problema de la producción sostenible de energía y sentar las bases para "convertirnos en una especie multiplanetaria, capaz de crear una civilización autosostenible en otro planeta, para hacer frente a la posibilidad de que ocurriera lo peor y la conciencia humana se extinguiera".

Su primera empresa, una especie de combinación primitiva de Google Maps y Yelp, Zip2, la vendió por 300 millones de dólares; la segunda, la popular firma de pagos por internet PayPal, fue adquirida por 1.500 millones por eBay. Desde entonces, empezó a soñar a lo grande: coches eléctricos a precios asequibles, cohetes espaciales reutilizables, colonias en Marte, un tren capaz de circular a 1.200 kilómetros por hora, baterías de litio para almacenar energía y poder prescindir de las eléctricas.”

Todo parece indicar que en los próximos años esta primacía de Tesla en los vehículos eléctricos va a tener que nadar en la fría piscina de la competencia. Tanto la General Motors, como la VW, la Fiat–Peugeot y la Mercedes han anunciado multibillonarias inversiones en el tema de vehículos eléctricos y varias de ellas han dejado entrever que, a partir de 2030, solo van a fabricar autos, buses y camiones eléctricos. Maserati ha ido un poco más lejos y ha manifestado que a partir de 2025 la totalidad de sus coches serán eléctricos. El virtual monopolio de Tesla en el transporte eléctrico puede estar llegando a su fin.