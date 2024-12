El CEO de WeWork, Adam Neumann, renunció a su cargo este martes, según informó el diario estadounidense The New York Times. El anuncio se da una semana después de que el gigante del coworking retrasara su salida a la bolsa.

Según informa el diario, los miembros de la junta estaban buscando la manera de expulsar a Neumann del cargo luego de la decisión de retrasar su Oferta Pública Inicial (OPI) que estuvo truncada por los temores sobre su modelo de negocio, valorización y la gobernanza del cofundador.

Fuentes cercanas al asunto informaron que Neumann y los asesores de la compañía acordaron su renuncia. Aun así, el directivo tomará las funciones de presidente no ejecutivo de We Co.