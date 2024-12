Sterling K. Brown (This Is Us), Steve Carrel (The Morning Show), Brian Cox (Succession), Bily Porter (Pose), Jeremy Strong (Succession) y Jeason Bateman (Ozark)

The Daily Show with Trevor Noah , Full Frontal with Samantha Bee, Jimmy Kimmel Live, Last Week Tonight, Late Show with Stephen Colbert.

Jeremy Irons (Watchmen), Hugh Jackman (Bad Education), Paul Mescal (Normal People), Jeremy Pope (Hollywood) y Mark Ruffalo (I Know This Much Is True).

The Masked Singer, Nailed it!, RuPaul‘s drag race, Top Chef, The Voice,

Cate Blanchett, (Mrs. America), Shira Haas (Unorthodox), Regina King (Watchmen), Octavia Spencer (Self Made) y Kerry Washington (Little Fires Everywhere).

Mejor mini serie

Litte Fires, Mrs America, Unbelievable, Unorthodox, Watchmen.

Mejor serie de comedia

Curb Your Enthusiam, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The marvelous Mrs. Maisel, Schitt Creek, What we do in the shadows.

Mejor serie de drama

Better call Saul, The Crown, The Handmaid‘s tale, Killing Eve, Mandalorian, Ozark, Stranger Things, Succession.

Sobre la entrega de los premios, todavía no se saben detalles de la gala en tiempos de coronavirus, pero durante el anuncio de los nominados se dejó en claro que sí habrá ceremonia.