Sin embargo para el procurador general no se puede afirmar la no aplicación de la sanción de la silla vacía por tratarse de una curul a la cual se accede no por elección directa, sino por efecto del acuerdo de paz. “En efecto, el régimen aplicable a quienes se acogieron al proceso de paz, constituye el máximo razonable en cuanto a concesión de condiciones especiales y no puede interpretarse ni aplicarse en forma extensiva. Por ello los miembros del Congreso acreditados a nombre del partido Farc, hacen parte del órgano legislativo al amparo de ese régimen propio, pero una vez en su ejercicio están regulados por las disposiciones constitucionales y legales aplicables a los demás congresistas, entre ellas, el artículo 134 de la Constitución (el cual consagra la silla vacía)”.

“Como puede observarse, dentro de los delitos por los cuales se dispuso la orden de captura en contra de Seuxis Paucias Hernández Solarte, se halla el de actividades de narcotráfico. La situación jurídica del congresista genera unos efectos en el ordenamiento jurídico colombiano, específicamente, la denominada Silla Vacía”, explicó Carrillo en la carta que dirigió al presidente de la Cámara de Representantes.

Santrich abandonó su esquema de seguridad el pasado 30 junio. Desde ese día se desconoce su paradero. El pasado 9 de julio no asistió, sin justificación alguna, a la indagatoria citada por la Corte Suprema de Justicia. Por eso el alto tribunal ordenó su captura.