¿Qué falta para que los jóvenes sueñen con trabajar en su empresa?

¿Pero dónde sueñan trabajar?

Otra investigación realizada por la empresa brasilera de consultoría Compañía de Talentos, analizó las respuestas de 153.177 jóvenes provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú. De estos, 28.770 participantes pertenecen a Colombia, con un 55% hombres y 45% mujeres.

Una de las conclusiones que dejó el estudio es que los universitarios y quienes tuvieron una primera experiencia laboral sueñan trabajar en instituciones que respondan a sus intereses e ideales, como por ejemplo la ONU. “Esto rompe el paradigma de que los egresados quieren solamente trabajar en empresas tecnológicas. De hecho, la única de tecnología en el top 10 es Google. Las demás corresponden a empresas del sector real o la industria”, dijo Esteban Morin, director América Latina de Cñía de Talentos.

Los jóvenes no se sienten a gusto en compañías que no son transparentes o que no son coherentes entre sus acciones y su discurso. Por ejemplo, al analizar la coherencia entre el discurso y la práctica, la relación existía en un 52% cuando hablan con los colegas pero solo un 34% la encuentra con el presidente. Evidentemente, existe una desconexión entre la acción y la palabra que los jóvenes detectan dado que hoy es muy fácil darse cuenta por medio de la lluvia de información que hay por Internet y las redes sociales.

Es por eso que compañías como Nubank en Brasil está bien posicionada en América Latina y en general lo que quieren los jóvenes son empresas honestas y no compañías que quieren demostrar que lo saben hacer todo. “La transparencia y verdad es lo que genera la confianza y hoy los ‘millennials’ quieren compañías que los representen y defiendan”, dice.

Tras analizar las respuestas, el estudio reveló las 10 empresas donde los jóvenes sueñan con un trabajo. Estas son:

#1. Google

#2. Bancolombia

#3. Ecopetrol

#4. Avianca

#5. ABInbev Bavaria

#6. Coca Cola

#7. ONU

#8. Nutresa

#9. Grupo Éxito

#10. Alpina