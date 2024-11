“Doctor, he bañado muchas veces a mi mascota y el olor no mejora”: este es un comentario muy frecuente en las consultas veterinarias. Lo cierto es que un perro debe oler a perro, pero esto no significa que de su cuerpo deban brotar aromas fétidos.

Una de las principales causas del hedor canino es el exceso de grasa acumulada en la piel y el pelaje. Otros orígenes tienen que ver con enfermedades dermatológicas y endocrinas que pueden producir fuertes trastornos en el cuerpo y terminar provocando un mal olor.

Lo primero que se debe analizar en estos casos es el estado de las glándulas adanales del canino, es decir, esas pequeñas bolsas ubicadas alrededor del ano que sirven para almacenar y expulsar la excreción producida por dicho tejido. Cuando este líquido no se elimina de manera natural debido a una obstrucción parcial o total del ducto, el animal empezará a desprender un olor inadecuado acompañado de inflamación y probable dolor e irritación en la zona. El profesional será el encargado de evaluar si la situación amerita un tratamiento especial o una cirugía.

La flatulencia en los perros también genera olores molestos y aparece principalmente por trastornos alimenticios o gastroenteritis de diversos tipos. En estos casos, es importante establecer el porqué del padecimiento para poder abordarlo y controlarlo.

En aras de transformar el mal olor en un rico aroma, es común que los dueños de mascotas les aplican champú de uso humano; el problema es que esta práctica genera irritaciones severas y modifica inadecuadamente el pH de la piel. En realidad, la solución se encuentra en una alimentación balanceada, en productos de aseo indicados para perros y en el diario cepillado del animal.

Según varios referentes científicos, la mezcla de champú canino con vinagre de manzana aplicado sobre la piel, puede ayudar a eliminar malos olores. Además, también es recomendable secar inmediatamente al animal después de cada baño para evitar que en su pelaje se acumulen bacterias propias de los ambientes húmedos.

Santiago Henao Villegas, Magíster en Medicina Preventiva y doctor en Bioética. Jefe de posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES.

Te recomendamos leer también: ¿Por qué tu perro se revuelca en lugares sucios?