Radiografía de los días previos al referendo revocatorio contra Chávez

Lo único que ha hecho Estados Unidos frente al referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez es pedir transparencia y respaldar la veeduría de la OEA y el Centro Carter. Mucho menos de lo que esperaba la oposición que hiciera, señala el análisis Anthony Kolenic y Mark Scott, del Council on Hemispheric Affairs, una respetada ONG estadounidense.



"Aunque Washington no disimula su desprecio por el populismo de Chávez, la Casa Blanca ha estado extrañamente reservada durante la víspera del referendo del 15 de agosto", sostienen los analistas.



No es fácil predecir los resultados de las votaciones del próximo domingo. En los últimos días el presidente Hugo Chávez ha ganado adeptos con algunas medidas populistas que, sostienen los expertos, pueden quebrar económicamente a Venezuela en los próximos años, pero mantenerlo en el poder.



