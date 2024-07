En qué invertir

A poco más de tres meses de finalizar 2014, parecería que las cartas para los inversionistas ya están jugadas y solo falta esperar a que termine el año para recoger utilidades o reducir las pérdidas. Sin embargo, entre octubre y diciembre aún queda un amplio margen de maniobra para hacer rendir el dinero, en medio de una coyuntura compleja debido a los anuncios del Gobierno en materia tributaria, las dificultades que trae desde hace varios meses la locomotora minero-energética, el crecimiento de la economía colombiana y la expectativa de las determinaciones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, que impactarán el precio del dólar.Al igual que a comienzos de año, cuando la principal recomendación de inversión eran las acciones, para lo que resta de 2014 estas siguen siendo la mejor opción gracias al crecimiento de Colombia y de Estados Unidos.Incluso la reforma tributaria, que muchos temen pueda frenar el crecimiento, es considerada por los comisionistas como una propulsora de las acciones, dado que esta inversión se mantenía libre de impuestos –falta ver qué alcances pueda tener en su paso por el Congreso–, lo cual hace atractivo comprar estos papeles al final del año para poder restarlos del patrimonio y tener una menor base de declaración.Hasta septiembre, las mayores rentabilidades las han obtenido quienes pusieron su dinero en acciones –como la de Bancolombia– o en Estados Unidos, cuyos índices bursátiles han tenido un año de récords consecutivos. La gran excepción ha sido la acción de Ecopetrol, que tiene golpeados a sus inversionistas, en particular a aquellos que compraron a finales de marzo, cuando estaba en $4.000 y hasta el 8 de septiembre perdían 20%.El dólar, que era el segundo activo recomendado para invertir en enero, hoy está en el tercer lugar, tras las acciones internacionales y las colombianas, pues aunque se esperaba una devaluación por cuenta del cambio en la política monetaria estadounidense, fue mayor el impacto de la decisión de JP Morgan de aumentar la ponderación de Colombia en sus índices globales de inversión, los cuales sirven de guía para los fondos extranjeros. Como resultado, aumentó la inversión foránea para la compra de activos nacionales, lo que tumbó el precio del dólar. No obstante, desde mediados de agosto la tasa de cambio viene subiendo y la expectativa es que cierre 2014 con una leve depreciación (1,51%).Estas recomendaciones son el resultado de un sondeo realizado con 13 firmas, que incluye comisionistas, bancos y entidades de análisis económico, quienes en enero consideraban que el principal riesgo para la economía nacional era un desplome en el precio de las materias primas y ahora piensan que el mayor peligro es que siga aumentando el déficit de cuenta corriente.El nerviosismo por la decisión de la Reserva Federal de disminuir sus estímulos monetarios y luego subir sus tasas de interés ya no trasnocha a los expertos, quienes consideran que este va a ser un proceso gradual que poco a poco los mercados están absorbiendo y que se puede compensar, en parte, con la decisión de Europa de mantener sus tasas de interés prácticamente en 0%.En general, las opciones de inversión siguen siendo amplias y, por ahora, el viento sopla a favor, además, la creciente industria de los fondos de inversión colectiva están enfocados en las personas con montos pequeños.Las cartas están sobre la mesa y, para jugar una partida ganadora, la clave está en asesorarse bien y establecer cuánto riesgo se está dispuesto a asumir.Ojo al hueco