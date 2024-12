Lo que ha logrado la dictadura cubana con Venezuela es de locos: la tiene totalmente sumida como una colonia, le roba el petróleo, su principal recurso natural, le maneja las fuerzas militares y la inteligencia, y para terminar la tiene sumida en la mas grande pobreza, inclusive mayor que la de la misma Cuba. Yo comparo la problemática venezolana con el cáncer: para que Venezuela salga de su desgracia se necesita más que quimioterapia, mientras que no se extirpe el tumor cancerígeno que es Cuba nada se arreglará.

Tener a Cuba como lugar de la mesa del acuerdo de paz, y como garante de este era necesario para que se sentaran los terroristas a negociar ya que tenían la sartén por el mango, aunque yo se que la geopolítica no es simplemente para un lado, sí se debió tener claro que Cuba es aliado del narcotráfico y del terrorismo internacional.

El presidente Duque ha pronunciado un gran discurso en la ONU, donde ha logrado cambiar la percepción de la comunidad internacional en que el problema de Venezuela no es solo que es una dictadura si no que es un auspiciador del terrorismo, esto claramente hace que se miren con otros ojos este problema.

Aunque ya salieron los aliados de la izquierda y los idiotas útiles a decir que no es bueno generar problemas en las relaciones con Cuba, yo pienso todo lo contrario, no podemos mas bien seguir con los ojos cerrados con un enemigo en el patio de nuestra casa que nos sonríe de vez en cuando pero que 24-7 está urdiendo estrategias en nuestra contra. Creo que debemos ser mucho mas críticos frente a la dictadura cubana y exigirle resultados. Si estos no se dan se debe proceder a llamar a nuestro embajador a consultas.