En plena "temporada de resultados", el periodo de varias semanas en las que las compañías publican el balance de los tres primeros meses del año, solo algunas sacan provecho del contexto. Es el caso de Netflix, que sumó 15,8 millones de nuevos abonados entre enero y marzo gracias al confinamiento, aunque admite que el aumento podría solo ser temporal. Estos son algunos resultados por sectores. Unilever suspende publicidad en EEUU a través de Facebook, Twitter e Instagram Automóvil Los resultados operativos de los grupos alemanes Volkswagen y Daimler cayeron respectivamente un 80% y un 78%. El estadounidense Ford prevé una pérdida trimestral de 2.000 millones de dólares. Los franceses Renault y PSA (Peugeot Citroen) sufrieron caídas considerables de sus ventas y sus plantas apenas empiezan a funcionar de nuevo. junio. Alimentación / Bebidas Las ventas del número dos mundial de vinos y alcoholes, Pernod Ricard, cayeron un 14,5% al no haber podido distribuir sus productos por el cierre de los aeropuertos, ahora desiertos. La cervecera holandesa Heineken sufrió por su parte una caída del 68,5% de su beneficio neto. La también holandesa Unilever, (que comercializa marcas como Knorr, Lipton, Dove o Magnum) logró aumentar ligeramente su facturación gracias a las reservas que hacen las familias. Pero la compañía sufre del cierre de los restaurantes. El grupo alimentario Danone resistió a la tormenta en el primer trimestre gracias a las compras masivas de yogures y leche infantil. L‘Oréal anuncia que retirará términos como "blanqueador" de sus productos Turismo / Hostelería / Restauración El gigante francés de la hotelería Accor anunció una facturación a la baja de 17% tras el cierre de dos tercios de sus 5.000 hoteles en el mundo. El grupo alemán TUI, líder mundial del turismo, contrajo un préstamo de 1.800 millones de euros con garantía del Estado alemán para hacer frente al paro de sus actividades Compañías aéreas La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) evalúa en 314.000 millones de dólares la caída de la facturación en 2020. El director general de Air France-KLM, Benjamin Smith, dijo que el apoyo del Estado francés y holandés sera "indispensable" para que el grupo se recupere. Japan Airlines rebajó a la mitad sus previsiones anuales y su competidora ANA prevé un beneficio neto a la baja de 75%. Austrian Airlines anunció que iba a separarse de una cuarta parte de sus aviones. Ethiopian Airlines, la principal compañía de África, se declaró en quiebra y se convirtió en la primer gran compañía víctima de la pandemia de coronavirus. Ventas de las pymes han bajado un 65% en Colombia, según estudio Bancos Los grandes bancos estadounidenses empezaron a acumular reservas para enfrentarse a una ola de impagos. David Solomon, el presidente de Goldman Sachs, aconseja a sus clientes que "se preparen a lo peor". Bank of America acumuló 4.800 millones de dólares, incluyendo 1.100 millones para hacer frente a préstamos no devueltos de las empresas. Citigroup observó una caída del 30% de los gastos con sus tarjetas bancarias. Lujo Los dirigentes del gigante LVMH (moda, joyería, marroquinería, perfumes, champaña) anunciaron que iban a renunciar a una parte de su salario frente a la crisis del coronavirus, que tendrá un impacto sobre el conjunto del ejercicio pese al inicio de la recuperación en China. El grupo rival Hermès dijo que sus ventas se verían "fuertemente impactadas" en el segundo trimestre pero confía en su resistencia y anuncia una tendencia favorable en China, donde sus tiendas volvieron a abrir. Kering (que comercializa marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga o Bottega Veneta) también señaló "confiar" en el futuro pese a una caía de más del 15% de su facturación en el primer trimestre. AFP