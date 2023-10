¿Cáncer que se transmite en el mar, podría llegar a humanos?

Actualmente, solo se conocen cánceres contagiosos en perros, demonios de Tasmania y varias especies de marinas. En este caso, los cánceres no pueden transmitirse a los humanos y solo se propagan entre berberechos susceptibles (un tipo de molusco).

La enfermedad está en la sangres, es decir que es una especia de leucemia(Photo by Lukas Kabon/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images