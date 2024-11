Científicos colombianos descubren peligrosos vínculos entre la apnea del sueño y el cáncer de pulmón

“Cuando hay variables de confusión se distorsiona esa asociación y puede aparecer que no existe asociación cuando en realidad sí la hay. Entonces, como no era posible tomar como muestra a un grupo de personas e inducirles apnea del sueño y compararlas con un grupo que no tenía apnea del sueño porque es antiético, era necesario aplicar métodos, también conocidos como estudios observacionales. Lo anterior, consiste en comparar pacientes que sufren de apnea del sueño grave con otros que no la tienen para ver si tienen mayor frecuencia de cáncer de pulmón”, explica Giraldo.