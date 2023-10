Denuncian que EPS Sanitas no ha permitido cirugía urgente para un niño promesa del deporte

“Entonces me remitieron para la Clínica Corpas. Ahí me dijeron que tenía que estar en proceso unos días y cuando pasaba el tiempo que ellos nos indicaban qué seguía. A su vez, el ortopedista me decía que no podía atender a mi hijo porque tenía que ser el ortopedista de rodilla, específicamente y me reprogramaron la cita, pero el (otro) ortopedista me decía que no podía atenderlo porque era un menor de edad.”, relató.