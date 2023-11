Día de la diabetes: tres de cada cien colombianos viven con la enfermedad; consejos para evitarla

El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Federación Internacional de la Diabetes, en respuesta a la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad. Y en 2006 se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas y el 14 de noviembre se conmemora cada año en 165 países, al evocarse el natalicio de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto a Charles Best en 1922.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).