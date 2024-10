“Es gravísimo que se le permita a un niño cambiarse de género”: vocera de marchas en el país contra polémica circular de Supersalud

Clara Lucía Sandoval : Hay tres causas de rechazo a todo lo que está sucediendo. Primero, contra la circular emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se dan instrucciones para cambios de sexo en menores de edad. Segunda, rechazar las sentencias de la Corte Constitucional en ese sentido y un además un rechazo a las leyes trans que se han radicado en el Congreso. Pero, lo más fuerte es el rechazo a esa circular que se refiere a la infancias trans. Nos parece gravísimo que se le permita a un niño cambiarse de género. Es que estamos hablando de niños que podrían tomar decisiones que los van a afectar por el resto de su vida. Entonces, resulta que los niños en Colombia no pueden conducir, no pueden ingerir bebidas alcohólicas, pero sí pueden cambiar de sexo o reafirmar el género, como dice la Supersalud. No podemos ser indiferentes a una medida del gobierno nacional que los va a afectar por el resto de su vida.

C.S.: Claro, porque la circular la emite la Supersalud, una autoridad que no solo vigila sino que sanciona. No es cierto cuando el superintendente Luis Carlos Leal dice que solo se están dando unas instrucciones. La realidad es que en la sección quinta, en la última página de la circular, se habla de sanciones administrativas. Entonces, es verdad que están obligando a los profesionales de la salud y a las instituciones a participar activamente de esos procedimientos de cambio de sexo en menores de edad.

C.S.: No ha habido diálogo porque el argumento de ellos es que estamos mintiendo. Niegan que en esa circular se hable de todo lo que estamos denunciando. No están abiertos al diálogo, no entienden que realmente los niños no están en capacidad de tomar semejantes decisiones. Y tampoco se le puede permitir a un padre de familia que acceda a un procedimiento para un niño de 11 años porque él manifiesta tener dudas sobre su género. El estado lo que debe es proteger a los menores de edad. Ese día de la protesta, Leal solo nos dijo que nos iba a aclarar lo que, según él, era un error por parte nuestra, pero no se mostró dispuesto a abrir una mesa de diálogo para modificar lo que se dice en esa circular.