Estos son los síntomas de la babesiosis, la enfermedad transmitida por garrapatas que alerta a Estados Unidos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) emitieron un nuevo reporte en el que hacen varias advertencias sobre la babesiosis, una enfermedad que se transmite por medio de garrapatas.

La preocupación de las autoridades estadounidenses se ha despertado a raíz de que en los últimos años ha aumentado la circulación de la enfermedad, sobre todo en los estados que se encuentran en el noreste y el medio oeste de ese país.

Aunque las garrapatas son conocidas por ser los principales focos de infección, lo cierto es que la babesia también puede contagiarse por medio de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos e incluso de forma congénita, es decir que pasa de una madre infectada a un hijo que aún se encuentra en su vientre.

“La infección por babesia puede ser asintomática o causar una enfermedad de leve a grave que puede ser fatal. En general, los casos de enfermedades transmitidas por garrapatas en los EE. UU. aumentaron un 25 %, de 40.795 informados en 2011 a 50.856 en 2019″, indicaron los CDC a través de un reporte que fue publicado el 17 de marzo.

Entre los estados más afectados por esta enfermedad estuvieron Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island y Vermont. Estos diez estados ahora son considerados como territorios en situación endémica, lo que quiere decir que van a estar afectados por la babesiosis de forma habitual.

Hubo algunos estados en los que el incremento en la notificación de los casos fue especialmente pronunciado. Por ejemplo, en Maine las autoridades sanitarias habían registrado alrededor de nueve casos durante 2011, pero en 2019 pasaron a documentar 138 casos. En New Hampshire pasaron de 13 a 78 casos y en Connecticut de 74 a 328 casos.

Los CDC advirtieron que el primer caso de babesiosis se registró en Estados Unidos en 1969 en una persona que en la Isla de Nantucket, en el estado de Massachusetts. No obstante, ante el incremento de casos en 2011, las autoridades sanitarias consideraron que se trataba de un evento de salud pública que debía ser notificado de forma obligatoria por los médicos de Estados Unidos para hacer una vigilancia epidemiológica adecuada.

Las garrapatas pueden transmitir la enfermedad a través de su picadura. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

“En 2019, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recomendó evaluar las donaciones de sangre para detectar Babesia en los estados donde se consideraba que los residentes tenían un alto riesgo de infección por Babesia”, indicaron los CDC. Como resultado, un total de 15 estados tuvieron que evaluar sus prácticas de donación de sangre.

Asimismo, los CDC están insistiendo en la importancia de realizar acciones de prevención para evitar que esta enfermedad continúe propagándose, sobre todo en los estados donde más ha aumentado su transmisión.

La babeosis también puede transmitirse por medio de transfusiones de sangre infectada. - Foto: Esteban Vega

“Debido a que la incidencia en los estados del noreste, incluidos Maine, New Hampshire y Vermont, está aumentando, se deben enfatizar los mensajes de prevención de garrapatas, la educación del proveedor y la conciencia del riesgo de infección entre los viajeros a estos estados”, puntualizaron los CDC.

Estos son los síntomas de la babesiosis

Aunque hace unos años se trataba de una enfermedad rara de baja notificación, el incremento acelerado de los casos de babesiosis ha hecho que las autoridades sanitarias les pidan a los ciudadanos especial cuidado con los parásitos que la transmiten.

Además, han señalado que es fundamental conocer al detalle cuáles son los síntomas de esta enfermedad.

Por medio de pruebas de sangre, los médicos pueden detectar si las personas tienen babesiosis. - Foto: Foto: Getty Images.

De acuerdo con la información oficial del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, entre las las personas que se han enfermado con babesiosis pueden desarrollar “fiebre, fatiga y anemia hemolítica”, esta última es una afección que se presenta cuando el organismo tiene problemas para reemplazar los glóbulos rojos.

Además, se sabe que estos síntomas pueden tardar en aparecer entre una y ocho semanas, aunque en algunas personas la infección no genera síntomas.

Esa fuente, además, indica que las personas más proclives a enfermarse son las que tienen padecimientos que afectan su sistema inmune y los adultos mayores. “La babesiosis puede ser más grave en las personas a quienes se ha extirpado el bazo”, sostiene el Departamento de Salud neoyorkino.