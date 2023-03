Estos son los síntomas del síndrome de Sjögren que padece la presentadora Alejandra Giraldo

Alejandra Giraldo es una de las presentadoras de noticias en televisión más queridas del país y durante las últimas semanas sus seguidores han estado pendientes de su estado de salud. Ella ha compartido en su cuenta de Instagram el proceso de retiro de las prótesis mamarias que tenía desde hace casi 14 años.

En la publicación más reciente en la red social contó en detalle lo que le venía sucediendo y se refirió a la enfermedad que le diagnosticaron. “Desde hace como siete años empecé con síntomas superextraños. Amanecía con la cara como una papa, por las noches me despertaba con las fosas nasales pegadas, me despertaba bañada en sudor… Tenía un cansancio loco”, contó a través de un vídeo.

La presentadora estuvo ausente de Noticias Caracol durante casi un mes. - Foto: Foto: Instagram @alegiraldop.

Relató que a pesar de los síntomas, por la inconsistencia en la mayoría de estos, no puso tanta atención a la situación. “El campanazo fue que me quedé dormida en un semáforo”, agregó.

En ese momento y después de varios exámenes le diagnosticaron hipotiroidismo. “Me mediqué y me mejoró muchísimo el tema del cansancio, pero había síntomas que iban y venían y se exacerbaban. Se me empezó a caer el pelo, tenía unas alergias rarísimas que me quería arrancar la piel”.

Después de un proceso le diagnosticaron otra enfermedad: el Síndrome de Sjögren, que es conocido popularmente como el síndrome del ojo seco. “Es una resequedad generalizada, porque el cuerpo no reconoce las glándulas que producen mucosas y las ataca”, detalló.

Y aunque en ese momento, hace cerca de tres años, la sugerencia de la reumatóloga fue quitar las prótesis mamarias, porque son un cuerpo extraño que el organismo quizá esté atacando, ella lo evitó pensando que con los nuevos medicamentos estaría totalmente bien. Pero “algunos síntomas se han aminorado, otros se han exacerbado y otros que son nuevos y qué mamera. Yo tomo pastillas todos los días. De ahí se deriva la decisión de explantarme”, agregó.

Ahora que ya no tiene los implantes, la antioqueña, de 38 años, espera que su salud mejore. “Todo con la esperanza de que los síntomas desaparezcan y dejar de tomar pastillas”, afirmó.

¿Qué es el Síndrome de Sjögren?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, señala que esta es una enfermedad autoinmune.

“Esto significa que el sistema inmunitario ataca partes de su propio cuerpo por error. En el síndrome de Sjögren, este ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. Esto provoca boca seca y ojos secos. Es posible que tenga sequedad en otros órganos que necesitan humedad, como la nariz, la garganta y la piel”, explican en el portal Medline Plus.

Además, este síndrome puede afectar otras partes del organismo, como las articulaciones, pulmones, riñones, vasos sanguíneos, órganos digestivos y los nervios.

El tratamiento del Síndrome de Sjögren se centra en aliviar los síntomas. - Foto: iStock

“El tratamiento se centra en aliviar los síntomas. Puede ser diferente para cada persona dependiendo de la parte del cuerpo afectada. Puede incluir lágrimas artificiales para los ojos y chupar caramelos sin azúcar o tomar agua a menudo para la boca seca. Los medicamentos pueden ayudar con síntomas severos”, agregan en la página estadounidense.

También, desde Clínica Mayo detallan que respecto a las causas, los científicos aún no las pueden definir con certeza, aunque se sabe que “hay mayor riesgo de padecer el trastorno a causa de determinados genes, pero al parecer también se necesita un mecanismo detonante, como una infección por un virus determinado o una cepa bacteriana”.

¿Qué está pasando con el retiro de prótesis mamarias?

Se han escuchado, con más frecuencia, casos en los que las mujeres retiran los implantes mamarios, como por ejemplo la presentadora Alejandra Giraldo.

Frente a esta situación, expertos como el doctor Alan González, explican que hay varias causas que motivan la explantación, pero hay tres causas principales, “uno, mujeres que no quieren tener más las prótesis con ellas; dos, mujeres que tienen sospecha, por su sintomatología, de síndrome de ASIA; y tres, cuando el resultado estético de sus senos, a pesar de tener los implantes, no es satisfactorio y quieren tener la reconstrucción con su propio tejido”.

Retirar las prótesis mamarias, una tendencia que aumenta por razones de salud. - Foto: Alan González

Es clave entender que la explantación, “consiste en quitar el implante mamario de forma definitiva. Se retira la cápsula de manera total de los tejidos y con el propio tejido de la paciente se hace la reconstrucción estética de la mama, preservando una forma muy natural, quedando una muy pequeña cicatriz en forma de L”, indicó el doctor.

Ahora, una de las tres causas que especificó González guardan relación directa con la salud. Es que han encontrado que afectaciones como insomnio, depresión, ansiedad, fatiga crónica, piel seca, caída del pelo, migraña, vértigo, pitos en los oídos, depresión, alteraciones visuales, ojos y boca seca, dificultad para tragar, alteraciones cognitivas, mareos, desconcentración, uñas frágiles, alergias en cara o en boca, dolores torácicos y lumbares, también articulares, infecciones urinarias, se han visto de manera más frecuente en este tipo de pacientes.