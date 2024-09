Gerente de Nueva EPS explica en SEMANA las razones del cese de pago a varias IPS: “la radicación de facturas está desbordada”

J.R.: Siento que como advertimos que se iba a pagar la cartera corriente, muchas IPS aparecen diciendo: ‘nosotros no hemos entregado facturación’. Y empiezan a meter facturas viejas. Y me empiezan a presionar para pagar. Pero, lo que hecho en mi mandato legal es pagar las atenciones corrientes, lo que ellos van prestando. Hasta el mes de agosto, tengo servicios de este año que suman unos 12,5 billones de pesos. Pero también radicaciones de facturas muy viejas. Encontré facturas de 2008 y de 2010. Hay que revisarlas, porque son 4 billones de pesos por pagar de facturas de 2023 hacia atrás. La radicación de facturas está desbordada.

J.R.: Dicen que en caso de no pago, dejarán de prestar los servicios. Es un tema complejo: porque he sido claro en que se pagarán los servicios de este año. Las facturas de años anteriores, entrarán a la masa de conciliación, no dentro del pago corriente. Si puedo concentrarme en el pago de los servicios corrientes, les puedo cumplir a todos los prestadores y darle flujo al sistema.

Cinco meses de la intervención de Nueva EPS

J.R.: Siento que a los colombianos les encanta buscar culpables. Y buscan culpar de todos los problemas al agente interventor. Y no que se trata de un sistema que está siniestrado. Uno como agente interventor es un accidente, alguien a quien le toca simplemente manejar esto, y que busca que los recursos de la salud se cuiden. Como agente interventor he encontrado cosas que me han generado angustia porque la salud de los colombianos se ha visto seriamente afectada y eso se ve por ejemplo en las fallas que hay para la detección de cáncer. Hay cifras contundentes: en Nueva EPS se ha hecho cobertura de mamografía a la población, entre el 30 y el 35 por ciento. Y eso es malo. Pero es peor entender que la sensibilidad con la que esa mamografía se está tomando no es la adecuada: esperaba que el equipo tuviera más precisión para hacer más preciso el diagnóstico. Y después de muchas de esas mamografías no se toman biopsias confirmatorias. ¿Por qué no se está encima de esos pacientes buscando que sean atendidos?