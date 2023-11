La epidemia silenciosa: diabetes en Colombia, una crisis ignorada

Lo preocupante no es que tengamos el 10 % de la población diabética en Colombia conocida, es que tenemos la mitad sin diagnosticar. ¿Cuántos andan por ahí que no saben que son diabéticos? | Foto: Getty Images/iStockphoto

La diabetes tipo 1, que la gente llama dependiente de insulina, realmente es insulinodependiente, una enfermedad autoinmune, con un poco más baja de incidencia, pero que va en incremento impresionantemente, sobre todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La tipo 2 es de gente, sobre todo, con obesidad como factor predisponente. Entonces, lo preocupante no es que tengamos el 10 % de la población diabética en Colombia conocida, es que tenemos la mitad sin diagnosticar. ¿Cuántos andan por ahí que no saben que son diabéticos?

L.O.: Es tan grave es no tratarla, tanto como tratarla mal, ya que no tenerla bien controlada es tener niveles sostenidamente elevados de glucosa en sangre, entonces, ¿qué pasa? Esto va a afectar los órganos.

Yo siempre les digo a los pacientes: a ver, ¿por dónde no pasa sangre?, ¿por dónde no tienes tu sangre? Por donde no tengamos sangre, no va a pasar nada con la diabetes, pero no hay ningún lugar del cuerpo que no tenga sangre.