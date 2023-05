“La reunión se va a dar”: Augusto Galán, vocero de la propuesta de retirar la reforma a la salud, confirmó diálogo con el ministro Jaramillo

La reforma a la salud tuvo este 16 de mayo un nuevo debate. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, dos hechos importantes precedieron un ambiente diferente. El primero, el nivel de los voceros y los argumentos presentados en la mañana en la Comisión VII de la Cámara. El segundo, la petición de retirar la reforma y hacer un alto en el debate que firmaron alrededor de 62 actores del sector salud, incluidos importantes líderes de opinión pública.

El llamado, que fue reiterado en la Comisión Séptima por líderes de opinión pública como los exministros de Salud, Fernando Ruiz, Alejandro Gaviria y Augusto Galán, parece dar sus primeros frutos.

Primero porque en el mismo recinto, el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que se daría una reunión.

“Esta misma tarde, creo que estaré reunido con el acuerdo por la salud que preside el doctor Galán, que estuvo acá, lo escuchábamos detenidamente y seguiremos en ese proceso de diálogo y entendimiento para buscar el mejor consenso posible”, aseguró al cerrar su corta intervención.

El exministro de Salud y Protección Social, Augusto Galán.

Y aunque por los mismos tiempos del debate y de la petición del Pacto dicho encuentro no se dio este martes, el exministro Galán le confirmó a SEMANA que “la reunión se va a dar y se definirá día y hora de hoy a mañana”.

“Si logramos conversar definitivamente nos interesaría oír si el gobierno considera que eso que estamos planteando es la opción o cuál es la opción. Consideramos que debemos hacer un alto en el camino y determinar”, agregó.

Indicó, que comparten una de las preocupaciones más repetidas desde el comienzo del debate: la categoría de ley ordinaria a un proyecto que más bien tiene componentes de ley estatuaria.

“Hay un tema que también está planteado por nosotros en el documento de ayer y es el tema jurídico, o sea, no es simplemente el tema del articulado y el tema de los planteamientos propios de la misma reforma. El tema jurídico y constitucional nos preocupa mucho porque desde un principio se planteó que mucho de este articulado tenía que ver con una reserva estatutaria”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que les preocupa que de seguir el trámite, lo que se apruebe, con el esfuerzo que ello implica, sea declarado inconstitucional.

En el espacio estuvo presente el exministro de Salud, Fernando Ruiz. En esta fotografía saluda al actual viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez Saldarriaga. - Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA

“Llegó toda la artillería en contra de la reforma a la salud”

El ministro Jaramillo, que estaba desde la mañana, intervino durante cerca de cinco minutos en la Comisión. En general, entregó una respuesta resumida a las diferentes peticiones del sector.

“Hemos consensuado tantas cosas, que no están escritas. Por eso yo lo que les pido a ustedes es que entremos en el debate, con el fin de que lo que no tiene ningún problema lo aprobemos… Entremos ya de lleno en un debate donde vamos a mostrar, que lo que en un principio era el proyecto ya no lo es”, comenzó diciendo Jaramillo.

Entre las personas que intervinieron en el Congreso están los exministros de Salud, Fernando Ruiz y Augusto Galán; también el exviceministro de Salud, Germán Escobar. Además de voceros de los pacientes, las IPS, las EPS y académicos y exministros.

“Llegó toda la artillería en contra de la reforma, es entendible. A pesar de eso, yo tengo que decir que fue un debate de mucha altura. Con el interés, indudablemente, de todos. Yo creo que coincidieron en llegar a consensos y estoy totalmente de acuerdo. Creo que fue muy importante oírlos, porque más que atacar este proyecto lo que quieren es aportar y nosotros estamos dispuestos a hacerlo”, añadió.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes debate la reforma a la salud. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

A línea seguida se refirió al papel de la oposición.

“Yo quiero felicitar a los representantes de Cambio Radical, a los del Centro Democrático por traer a todas estas grandes personalidades. Aquí dejaron claro lo que quieren y lo que desean para este proyecto, que estoy seguro de que en el proceso del debate vamos a ir solucionando las grandes inquietudes y problemas que probablemente han planteado acá y que no existen”, sostuvo.

Fue insistente con asegurar que han llegado a acuerdos. “Hemos consensuado, vuelvo y repito con todos los sectores en lo que respecta a las líneas rojas, líneas azules. Las, ¿cuáles son las otras? Naranjas, verdes”, agregó en un tono jocoso.

“Nos interesa, por supuesto, llegar a consensos y acuerdos para tener la mejor reforma en salud para los colombianos. Yo creo que ese es el interés, aquí no hay ningún otro interés más que eso. Me harían extensible al responder a todas las inquietudes de los honorables representantes y más de 22 personas que pasaron por aquí, más adicionalmente los representantes, podríamos hablar que cerca de 30 personas hoy tuvieron la oportunidad de discutir extensamente”, sostuvo el jefe de la cartera.