Ministerio de salud destinará 11.000 millones de pesos para importar medicamento contra el VIH

Caos en la salud: la intervención del Gobierno a las EPS no funcionó. Las quejas se dispararon y las pérdidas económicas van en aumento

Contexto: Caos en la salud: la intervención del Gobierno a las EPS no funcionó. Las quejas se dispararon y las pérdidas económicas van en aumento

“Hacemos un llamado a la industria farmacéutica internacional porque los precios no pueden ser especulativos. Debemos tener precios adecuados para un país como el nuestro, que no cuenta con suficientes recursos y no puede estar pagando precios que ni siquiera se pagan en países de mayor poder adquisitivo”, indicó el funcionario.