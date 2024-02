Ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es médico de profesión, dio impensada declaración sobre la próstata

Este jueves, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el centro de la polémica nuevamente, por cuenta de su defensa a la reforma a la salud que plantea el Gobierno Nacional y su crítica al actual sistema y las EPS.

El jefe de la cartera sanitaria criticó duramente los programas de prevención de las entidades promotoras de salud, y según lo que explicó en el marco de la audiencia pública en Cartagena de la Comisión Séptima del Senado de la República, en más de dos décadas afiliado a una EPS nunca le han hecho un antígeno prostático.

“Yo llevo más de 25 años, y nunca mi EPS me ha hecho un antígeno prostático, y lo estoy pidiendo públicamente, todavía no me ha llegado”, fueron las palabras de la cabeza del Ministerio de Salud, quien es médico de profesión.

Según Jaramillo, está a la espera de que algún día le llegue esa orden, pues en Colombia, “nos estamos muriendo de cáncer, no le hacen la citología a las mujeres, no le hacen las mamografías a las mujeres, no prevenimos los cánceres”.

Según Jaramillo, está a la espera de que algún día le llegue esa orden, pues en Colombia, "nos estamos muriendo de cáncer, no le hacen la citología a las mujeres, no le hacen las mamografías a las mujeres, no prevenimos los cánceres".

Luego de que la Corte Constitucional ordenara al Ministerio de Salud cumplir con los “presupuestos máximos” para financiar servicios en salud de las EPS en Colombia, el ministro de esta cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció este martes que el Gobierno nacional ya tiene listos 3 billones de pesos para ponerse al día, antes de finalizar febrero, con las entidades prestadoras de salud.

El pasado 1 de febrero, el alto tribunal ordenó una serie de medidas al Minsalud para que dé cumplimiento a las disposiciones que buscan la suficiencia de los presupuestos máximos para financiar los servicios y tecnologías en salud del Plan de Beneficio en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Se realizó en el coliseo de la Escuela Nacional del de Deporte Audiencia Pública en salud con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: Foto: Wirman Ríos / El País

La corte ordenó en ese momento a la cartera de Salud que dentro de los 45 días siguientes a la divulgación de ese anuncio “cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021″.